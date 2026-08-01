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  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

Philips AventБиберон против колики

SCY761/02

Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
Нашият биберон с поток против колики 1 има вградена клапа, която насочва въздуха далеч от стомахчето на бебето, и се препоръчва за новородени бебета на 0 месеца +.
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Проектиран да намали газовете

Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

  • 2 броя

  • Поток 1

  • 0 м +

Система против колики с доказано действие*

Система против колики с доказано действие*

Нашата клапа против колики е проектирана да държи въздуха далеч от коремчето на вашето бебе, за да се намалят коликите и дискомфорта*. Докато вашето бебе се храни, интегрираната към биберона клапа се огъва, за да позволи навлизането на въздух в бутилката с цел предотвратяване образуването на вакуум и го вентилира към задната част на бутилката. Това задържа въздуха далеч от коремчето на бебето, за да помогне за намаляването на коликите и дискомфорта.

Релефната повърхност предотвратява потъването с цел непрекъснато хранене

Релефната повърхност предотвратява потъването с цел непрекъснато хранене

Формата на биберона предлага безопасно засмукване и оребрената текстура помага за предотвратяване на потъването на биберона с цел непрекъснато и комфортно хранене.

Форма на биберона, проектирана за безопасно засмукване

Форма на биберона, проектирана за безопасно засмукване

Биберонът е проектиран да не потъва с цел безопасно засмукване и непрекъснато хранене.

Технически данни

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Отзиви

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      Откази от отговорност

      1. На възраст от 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Philips Avent, имат значително по-малко колики раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на конкурент.

      2. В сравнение с предишната опаковка.

      3. На базата на световните годишни продажби на пакети с биберони, като се използва нетното тегло на пластмасовата опаковка на биберона.

      4. В съответствие с наредба 10/2011 на ЕС.