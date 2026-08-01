SCY761/02
2 броя
Поток 1
0 м +
Нашата клапа против колики е проектирана да държи въздуха далеч от коремчето на вашето бебе, за да се намалят коликите и дискомфорта*. Докато вашето бебе се храни, интегрираната към биберона клапа се огъва, за да позволи навлизането на въздух в бутилката с цел предотвратяване образуването на вакуум и го вентилира към задната част на бутилката. Това задържа въздуха далеч от коремчето на бебето, за да помогне за намаляването на коликите и дискомфорта.
Формата на биберона предлага безопасно засмукване и оребрената текстура помага за предотвратяване на потъването на биберона с цел непрекъснато и комфортно хранене.
Биберонът е проектиран да не потъва с цел безопасно засмукване и непрекъснато хранене.
Отзиви
На възраст от 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Philips Avent, имат значително по-малко колики раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на конкурент.
В сравнение с предишната опаковка.
На базата на световните годишни продажби на пакети с биберони, като се използва нетното тегло на пластмасовата опаковка на биберона.
В съответствие с наредба 10/2011 на ЕС.