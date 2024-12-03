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  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
  • Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето

Philips Avent Natural ResponseБебешка бутилка с клапа Airfree

SCY673/82

4.8
| (171) Отзиви | 98% препоръчват този продукт
Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето
Осигурява спокойни и удобни хранения. Биберонът с естествена реакция поддържа уникалния ритъм на сучене, поглъщане и дишане на бебето, докато клапата AirFree е проектирана да държи въздуха далеч от коремчето му за допълнителна защита срещу колики, газове и рефлукс.
Виж всички предимства

Биберон, който функционира като гърда*

Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето

  • 1 бутилка

  • 260 мл/9 унции

  • Биберон със среден поток

  • 3-6 м

Естествено засмукване с биберон във формата на гърда

Естествено засмукване с биберон във формата на гърда

Широкият, мек и гъвкав биберон е проектиран да имитира формата и усещането на гърдата, като помага на бебето да засмуква и да се храни удобно.

Биберонът освобождава мляко, когато бебето активно пие

Биберонът освобождава мляко, когато бебето активно пие

Биберонът с естествена реакция работи с естествения ритъм на хранене на бебето, което улеснява комбинирането на кърменето и храненето с бутилка. Биберонът има уникален отвор, който освобождава мляко само когато бебето пие активно. Така че, когато спре, за да поглъща и диша, млякото също спира.

Намирането на правилния биберон е важно

Намирането на правилния биберон е важно

Ако Вашето новородено бебе постоянно не приема достатъчно мляко по време на хранене или има затруднения в получаването на мляко, преминете към биберон с по-висок поток. Ако проблемите с храненето продължават, консултирайте се със здравен специалист.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

171

Отзиви

98%

препоръчват този продукт

03/12/2024

България

България

Препоръчвам

Изключително доволна съм. Страхотни шишета. Само тях използваме.

Предимства

Страхотно качество

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY673 Бебешка бутилка с вентилационен отвор Airfree

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY673 Бебешка бутилка с вентилационен отвор Airfree

27/06/2024

България

България

Най-добрата възможна покупка!

След използването на много шишенца безуспешно, случайно разбрах за Philips Avent natural response и детето ми най-накрая го хареса и заедно с бибероните растат с него 🙂

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY673 Бебешка бутилка с вентилационен отвор Airfree

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY673 Бебешка бутилка с вентилационен отвор Airfree

10/04/2024

България

България

Най-добрите

Избрах шишетата за хранене на детето ми и не съжалявам. Уникални са.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY673 Бебешка бутилка с вентилационен отвор Airfree

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY673 Бебешка бутилка с вентилационен отвор Airfree

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      Откази от отговорност

      1. Биберонът с естествена реакция отделя мляко само когато бебето пие активно. Бебетата могат да пият, поглъщат и дишат, използвайки естествения си ритъм, като на гърдата