Има поток като на гърда, за намаляване на проблемите с храненето

Осигурява спокойни и удобни хранения. Биберонът с естествена реакция поддържа уникалния ритъм на сучене, поглъщане и дишане на бебето, докато клапата AirFree е проектирана да държи въздуха далеч от коремчето му за допълнителна защита срещу колики, газове и рефлукс.