1 бутилка
260 мл/9 унции
Биберон със среден поток
3-6 м
Отворът на биберона е проектиран да освобождава мляко само когато бебето се храни. Така че можете уверено да избегнете загубата на мляко – независимо дали сте у дома, или в движение.
Ергономичната бутилка е лесна за хващане под всякакъв ъгъл, за да осигури максимален комфорт по време на хранене. Лесна е за хващане за Вашите ръце и за малки ръце.
Ако Вашето новородено бебе постоянно не приема достатъчно мляко по време на хранене или има затруднения в получаването на мляко, преминете към биберон с по-висок поток. Ако проблемите с храненето продължават, консултирайте се със здравен специалист.
4.8
от 5
171
Отзиви
98%
препоръчват този продукт
Лина7
03/12/2024
България
Препоръчвам
Изключително доволна съм. Страхотни шишета. Само тях използваме.
Предимства
Страхотно качество
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY673 Бебешка бутилка с вентилационен отвор Airfree
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY673 Бебешка бутилка с вентилационен отвор Airfree
Plam88
27/06/2024
България
Най-добрата възможна покупка!
След използването на много шишенца безуспешно, случайно разбрах за Philips Avent natural response и детето ми най-накрая го хареса и заедно с бибероните растат с него 🙂
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY673 Бебешка бутилка с вентилационен отвор Airfree
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY673 Бебешка бутилка с вентилационен отвор Airfree
PBAL
10/04/2024
България
Най-добрите
Избрах шишетата за хранене на детето ми и не съжалявам. Уникални са.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY673 Бебешка бутилка с вентилационен отвор Airfree
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY673 Бебешка бутилка с вентилационен отвор Airfree
Биберонът с естествена реакция отделя мляко само когато бебето пие активно. Бебетата могат да пият, поглъщат и дишат, използвайки естествения си ритъм, като на гърдата