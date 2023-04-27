1 бутилка
4 унции/125 мл
Биберон Поток 2
0-3 м
Широкият, мек и гъвкав биберон е проектиран да имитира формата и усещането на гърдата, като помага на бебето да засмуква и да се храни удобно.
Ергономичната бутилка е лесна за хващане под всякакъв ъгъл, за да осигури максимален комфорт по време на хранене. Лесна е за хващане за Вашите ръце и за малки ръце.
Ако Вашето новородено бебе постоянно не приема достатъчно мляко по време на хранене или има затруднения в получаването на мляко, преминете към биберон с по-висок поток. Ако проблемите с храненето продължават, консултирайте се със здравен специалист.
4.8
от 5
143
Отзиви
98%
препоръчват този продукт
Лидка
27/04/2023
България
Продуктите на Avent са номер едно!
Аз използвам AVENT от първия ден и съм много доволна. Лесно се почистват защото са с широк отвор не ти е необходима четка,препоръчвам го на всички майки...!
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY670 Бебешка бутилка с клапа Airfree
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY670 Бебешка бутилка с клапа Airfree
01/04/2023
България
Страхотен продукт!!!
Използвам продукта за новородената си дъщеря, това е единствената бутилка която харесва, а колики няма! Силно препоръчвам на всички бъдещи мами!
Предимства
Антиколик шише, детето трябва да засмуче за да пусне, максимална близост до женска гърда
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY670 Бебешка бутилка с клапа Airfree
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY670 Бебешка бутилка с клапа Airfree
Yoana.yo
25/03/2023
България
Изключително съм доволна от новите шишета
Изключетелно съм доволна от новия продукт на Philips Avent. Определено намали коликите на бебчо!
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY670 Бебешка бутилка с клапа Airfree
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Natural Response SCY670 Бебешка бутилка с клапа Airfree
Биберонът с естествена реакция отделя мляко, само когато бебето пие активно. Бебетата могат да пият, преглъщат и дишат, използвайки естествения си ритъм, като от гърдата.