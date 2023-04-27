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  • За намаляване проблемите с храненето
  • За намаляване проблемите с храненето
  • За намаляване проблемите с храненето
  • За намаляване проблемите с храненето
  • За намаляване проблемите с храненето
  • За намаляване проблемите с храненето
  • За намаляване проблемите с храненето
  • За намаляване проблемите с храненето
  • За намаляване проблемите с храненето
  • За намаляване проблемите с храненето
  • За намаляване проблемите с храненето
  • За намаляване проблемите с храненето
  • За намаляване проблемите с храненето
  • За намаляване проблемите с храненето
  • За намаляване проблемите с храненето
  • За намаляване проблемите с храненето
  • За намаляване проблемите с храненето
  • За намаляване проблемите с храненето
  • За намаляване проблемите с храненето

Philips Avent Natural ResponseБебешка бутилка с клапа Airfree

SCY670/01

4.8
| (143) Отзиви | 98% препоръчват този продукт
За намаляване проблемите с храненето
Биберонът Natural Response поддържа уникалния ритъм на сучене, преглъщане и дишане на бебето, докато клапата AirFree държи въздуха далеч от коремчето му за допълнителна защита срещу колики, газове и рефлукс.
Виж всички предимства

Биберон, който функционира като гърда*

За намаляване проблемите с храненето

  • 1 бутилка

  • 4 унции/125 мл

  • Биберон Поток 2

  • 0-3 м

Естествено засмукване с биберон във формата на гърда

Естествено засмукване с биберон във формата на гърда

Широкият, мек и гъвкав биберон е проектиран да имитира формата и усещането на гърдата, като помага на бебето да засмуква и да се храни удобно.

Лесна за хващане дори за малки ръце

Лесна за хващане дори за малки ръце

Ергономичната бутилка е лесна за хващане под всякакъв ъгъл, за да осигури максимален комфорт по време на хранене. Лесна е за хващане за Вашите ръце и за малки ръце.

Намирането на правилния биберон е важно

Намирането на правилния биберон е важно

Ако Вашето новородено бебе постоянно не приема достатъчно мляко по време на хранене или има затруднения в получаването на мляко, преминете към биберон с по-висок поток. Ако проблемите с храненето продължават, консултирайте се със здравен специалист.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

143

Отзиви

98%

препоръчват този продукт

3
2

27/04/2023

България

България

Продуктите на Avent са номер едно!

Аз използвам AVENT от първия ден и съм много доволна. Лесно се почистват защото са с широк отвор не ти е необходима четка,препоръчвам го на всички майки...!

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY670 Бебешка бутилка с клапа Airfree

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY670 Бебешка бутилка с клапа Airfree

01/04/2023

България

България

Страхотен продукт!!!

Използвам продукта за новородената си дъщеря, това е единствената бутилка която харесва, а колики няма! Силно препоръчвам на всички бъдещи мами!

Предимства

Антиколик шише, детето трябва да засмуче за да пусне, максимална близост до женска гърда

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY670 Бебешка бутилка с клапа Airfree

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY670 Бебешка бутилка с клапа Airfree

25/03/2023

България

България

Изключително съм доволна от новите шишета

Изключетелно съм доволна от новия продукт на Philips Avent. Определено намали коликите на бебчо!

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY670 Бебешка бутилка с клапа Airfree

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Natural Response SCY670 Бебешка бутилка с клапа Airfree

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      Откази от отговорност

      1. Биберонът с естествена реакция отделя мляко, само когато бебето пие активно. Бебетата могат да пият, преглъщат и дишат, използвайки естествения си ритъм, като от гърдата.