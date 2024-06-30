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  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

Philips AventБебешка бутилка против колики

SCY106/01

4.8
| (32) Отзиви | 97% препоръчват този продукт
Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
Нашите бутилки против колики със система от клапи против колики и текстуриран биберон са проектирани така, че да сведат до минимум прекъсванията на храненето и дискомфорта. С вградената клапа против колики въздухът се насочва в бутилката и далеч от стомахчето на бебето
Виж всички предимства

Проектирана за хранене без прекъсване

Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

  • 1 бутилка

  • 330 мл/11 унции

  • Биберон Flow 3

  • 3 м +

Подходящ размер – от кърменето до пиенето от чаша

Подходящ размер – от кърменето до пиенето от чаша

Комбинирайте и напаснете нашата помпа за кърма, части на бутилка и чаша и създайте продукта, който работи за вас, когато имате нужда от него!

Дизайн без протичане

Дизайн без протичане

Новата бутилка против колики е проектирана да предотвратява изтичането при хранене за наистина приятно усещане.

Широко гърло на бутилката със заоблени краища за лесно почистване

Широко гърло на бутилката със заоблени краища за лесно почистване

С по-широко гърло и по-малко части нашата бутилка може да се сглобява лесно и да се почиства бързо и цялостно.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

32

Отзиви

97%

препоръчват този продукт

3
2

30/06/2024

Україна

Україна

Зручна

Дуже подобається пляшечка тим, що під пиття, нічого не тиче, маленький відразу прийняв пляшку. Гарної якості як пляшка так і соска.

Предимства

Якість

Недостатъци

Немає

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

26/06/2024

Україна

Україна

Зменшення кольок

Вся продукція авент якісна, і антіколіковими пляшечками користуємось з народження. Поміняли третю пляшечку по віку дитини, и вони всі нам підійшли. Пляшки практичні, соски не злипаються, легко мити. Все просто и функціонально.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

30/05/2024

Україна

Україна

Вибір того вартий

Ціна відповідає якості. Про даний вибір не пошкодувала, а ні разу. Якщо шукаєте найкращу пляшечку для своєї дитини, то це саме та!

Предимства

Так

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

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      Откази от отговорност

      1. На възраст от 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Philips Avent, показват по-малко колики и значително по-малко раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на водещ конкурент.

      2. Дизайнът на биберона има за цел да предотврати потъването на биберона и прекъсвания, свързани с приемането на въздух и храненето.

      3. Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава дискомфорт в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач и раздразнителност.