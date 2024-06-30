1 бутилка
330 мл/11 унции
Биберон Flow 3
3 м +
Комбинирайте и напаснете нашата помпа за кърма, части на бутилка и чаша и създайте продукта, който работи за вас, когато имате нужда от него!
Новата бутилка против колики е проектирана да предотвратява изтичането при хранене за наистина приятно усещане.
С по-широко гърло и по-малко части нашата бутилка може да се сглобява лесно и да се почиства бързо и цялостно.
4.8
от 5
32
Отзиви
97%
препоръчват този продукт
Tato son
30/06/2024
Україна
Зручна
Дуже подобається пляшечка тим, що під пиття, нічого не тиче, маленький відразу прийняв пляшку. Гарної якості як пляшка так і соска.
Предимства
Якість
Недостатъци
Немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Барвінок
26/06/2024
Україна
Зменшення кольок
Вся продукція авент якісна, і антіколіковими пляшечками користуємось з народження. Поміняли третю пляшечку по віку дитини, и вони всі нам підійшли. Пляшки практичні, соски не злипаються, легко мити. Все просто и функціонально.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Vezyn
30/05/2024
Україна
Вибір того вартий
Ціна відповідає якості. Про даний вибір не пошкодувала, а ні разу. Якщо шукаєте найкращу пляшечку для своєї дитини, то це саме та!
Предимства
Так
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
На възраст от 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Philips Avent, показват по-малко колики и значително по-малко раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на водещ конкурент.
Дизайнът на биберона има за цел да предотврати потъването на биберона и прекъсвания, свързани с приемането на въздух и храненето.
Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава дискомфорт в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач и раздразнителност.