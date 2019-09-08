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  • Точно отчитане на температура
  • Точно отчитане на температура
  • Точно отчитане на температура
  • Точно отчитане на температура
  • Точно отчитане на температура

Прекратен продукт

Philips AventТермометър за бебе за баня и стая

SCH550/20

4.2
| (10) Отзиви | 80% препоръчват този продукт
Точно отчитане на температура
Цифровият термометър за баня и спалня Philips Avent служи също за удобно следене на температурата и в стаята на бебето, и в банята. Той е проектиран и изпитан като безопасна и забавна детска играчка за баня.
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Термометърът за бебето не потъва във вода

Точно отчитане на температура

  • Сини цветя

Точно отчитане на температурата във ваната или спалнята

Цифровият термометър за баня и стая ви дава възможност удобно да определяте идеалната температура за ваната или стаята на бебето. Бебето ще се чувства най-добре във ваната, ако температурата на водата е между 36,5°C и 38°C. Температурите от 39°C и повече са твърде високи и бебето може да се изгори! Когато спят, бебетата се чувстват най-добре при стайна температура около 18°C.

Съответства на всички стандарти за играчки и безопасност

Съответства на всички стандарти за играчки и безопасност

Продуктите, които трябва да отговарят на стандарта за играчки, се тестват изцяло, за да се гарантира, че изпълняват изискванията и са напълно безопасни.

Плава във вода

Технически данни

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Отзиви

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4.2

от 5

10

Отзиви

80%

препоръчват този продукт

4
3
2

08/09/2019

България

България

Потвърден купувач

Без забележки!

Много съм доволна! Измерва температурата за секунда и във вода и в стаята на бебето.

Предимства

Измерва бързо температура

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCH550/20 Термометър за бебе за баня и стая

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCH550/20 Термометър за бебе за баня и стая

30/10/2018

България

България

доволна.

Над 10 години работи безотказно. От гледах едно дете с него, сега предстои второ. Аз съм много доволна.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCH550/20 Термометър за бебе за баня и стая

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCH550/20 Термометър за бебе за баня и стая

10/10/2020

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji na svijetu

Jako brzo i točno mjerenje vode ili zraka što je prevažno za malu bebicu kako bi ju u odgovarajućoj temperaturi kupali ili boravili s njom

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCH550/20 Dječji termometar za kupaonicu i sobu

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCH550/20 Dječji termometar za kupaonicu i sobu

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