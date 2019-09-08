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  • Точно отчитане на температура
  • Точно отчитане на температура
  • Точно отчитане на температура
  • Точно отчитане на температура
  • Точно отчитане на температура

Прекратен продукт

Philips AventТермометър за бебе за баня и стая

SCH550/00

4.2
| (10) Отзиви | 80% препоръчват този продукт
Точно отчитане на температура
Този цифров термометър измерва температурата в стаята и банята на бебето. Поради дизайна си той е привлекателен и като играчка за бебето, подходяща за игра във вода.
Виж всички предимства

Плава във вода

Точно отчитане на температура

Точно отчитане на температурата във ваната или спалнята

Цифровият термометър за баня и стая ви дава възможност удобно да определяте идеалната температура за ваната или стаята на бебето. Бебето ще се чувства най-добре във ваната, ако температурата на водата е между 36,5°C и 38°C. Температурите от 39°C и повече са твърде високи и бебето може да се изгори! Когато спят, бебетата се чувстват най-добре при стайна температура около 18°C.

Съответства на всички стандарти за играчки и безопасност

Съответства на всички стандарти за играчки и безопасност

Продуктите, които трябва да отговарят на стандарта за играчки, се тестват изцяло, за да се гарантира, че изпълняват изискванията и са напълно безопасни.

Плава във вода

Технически данни

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Отзиви

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4.2

от 5

10

Отзиви

80%

препоръчват този продукт

4
3
2

08/09/2019

България

България

Потвърден купувач

Без забележки!

Много съм доволна! Измерва температурата за секунда и във вода и в стаята на бебето.

Предимства

Измерва бързо температура

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCH550/20 Термометър за бебе за баня и стая

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCH550/20 Термометър за бебе за баня и стая

30/10/2018

България

България

доволна.

Над 10 години работи безотказно. От гледах едно дете с него, сега предстои второ. Аз съм много доволна.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCH550/20 Термометър за бебе за баня и стая

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCH550/20 Термометър за бебе за баня и стая

10/10/2020

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji na svijetu

Jako brzo i točno mjerenje vode ili zraka što je prevažno za malu bebicu kako bi ju u odgovarajućoj temperaturi kupali ili boravili s njom

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCH550/20 Dječji termometar za kupaonicu i sobu

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCH550/20 Dječji termometar za kupaonicu i sobu

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