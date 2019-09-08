Прекратен продукт
Цифровият термометър за баня и стая ви дава възможност удобно да определяте идеалната температура за ваната или стаята на бебето. Бебето ще се чувства най-добре във ваната, ако температурата на водата е между 36,5°C и 38°C. Температурите от 39°C и повече са твърде високи и бебето може да се изгори! Когато спят, бебетата се чувстват най-добре при стайна температура около 18°C.
Продуктите, които трябва да отговарят на стандарта за играчки, се тестват изцяло, за да се гарантира, че изпълняват изискванията и са напълно безопасни.
4.2
от 5
10
Отзиви
80%
препоръчват този продукт
Monika90
08/09/2019
България
Потвърден купувач
Без забележки!
Много съм доволна! Измерва температурата за секунда и във вода и в стаята на бебето.
Предимства
Измерва бързо температура
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCH550/20 Термометър за бебе за баня и стая
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCH550/20 Термометър за бебе за баня и стая
Неделина
30/10/2018
България
доволна.
Над 10 години работи безотказно. От гледах едно дете с него, сега предстои второ. Аз съм много доволна.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCH550/20 Термометър за бебе за баня и стая
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCH550/20 Термометър за бебе за баня и стая
Marica23
10/10/2020
Hrvatska
Najbolji na svijetu
Jako brzo i točno mjerenje vode ili zraka što je prevažno za malu bebicu kako bi ju u odgovarajućoj temperaturi kupali ili boravili s njom
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCH550/20 Dječji termometar za kupaonicu i sobu
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCH550/20 Dječji termometar za kupaonicu i sobu