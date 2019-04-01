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  • Лесно и надеждно измерване на температурата
  • Лесно и надеждно измерване на температурата

Прекратен продукт

Цифров термометър за бебе - комплект

SCH530/86

4.3
| (3) Отзиви
Лесно и надеждно измерване на температурата
Залъгалка с цифров термометър за лесно и точно измерване.
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Лесно и надеждно измерване на температурата

Цифров термометър за лесно и точно измерване

Бърз, надежден и точен цифров термометър за измерване на температурата на бебето.

Надеждно измерване на температурата за секунди

Никога твърде горещо, никога твърде студено - цифровият термометър Just Right бързо ви сигнализира дали млякото или храната са безопасни за ядене или пиене. Той взема проби от загряваните бутилки или буркани и е идеален за проверка дали храната е все още достатъчно топла след кратко прекъсване на храненето.

Вълнообразно покритие за против на дразнене на кожата

Вдлъбнатините насочват въздушния поток зад биберона, за да се предпази чувствителната кожа на вашето бебе от раздразване.

Технически данни

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4.3

от 5

3

Отзиви

4
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Продукт чудовий для вимірювання температури малюка

Дуже задоволені набором. Особливо соскою- термометром. Малюку легко виміряти температуру. Зручно, що звичайна соска використовується постій, малюк звикає до неї і потім змінивши на соску-термометр не відчуває різниці. Це полегшення для батьків. Ще подобається точність вимірювання.

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Този отзив е направен за SCH530/86 Набір дитячих цифрових термометрів

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCH530/86 Набір дитячих цифрових термометрів

17/12/2013

Polska

Polska

Świetna niania polecam gorąco

Świetnie się sprawdza. Polecam wszystkim rodzicom. Nieraz moja córeczka płakała nawet tylko przez to jak wypadł jej smoczek dzięki niani mogłam szybko zareagować, nawet jak gotowałam obiad, sprzątałam lub prałam ubrania.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCH530/10 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCH530/10 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka

04/09/2015

Polska

Polska

Потвърден купувач

Termometr giętki ok, ze smoczków dziecko nie chciało korzystać

Używałam tylko termometru z miękka końcówka. Smoczka i termometru w smoczki dziecko nie chciało i wypływało. Zbyt długi czas odczytu

Този отзив е направен за SCH530/86 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka

Този отзив е направен за SCH530/86 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka

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