Прекратен продукт
SCH530/86
Бърз, надежден и точен цифров термометър за измерване на температурата на бебето.
Никога твърде горещо, никога твърде студено - цифровият термометър Just Right бързо ви сигнализира дали млякото или храната са безопасни за ядене или пиене. Той взема проби от загряваните бутилки или буркани и е идеален за проверка дали храната е все още достатъчно топла след кратко прекъсване на храненето.
Вдлъбнатините насочват въздушния поток зад биберона, за да се предпази чувствителната кожа на вашето бебе от раздразване.
4.3
от 5
3
Отзиви
Natalion984
01/04/2019
Україна
Продукт чудовий для вимірювання температури малюка
Дуже задоволені набором. Особливо соскою- термометром. Малюку легко виміряти температуру. Зручно, що звичайна соска використовується постій, малюк звикає до неї і потім змінивши на соску-термометр не відчуває різниці. Це полегшення для батьків. Ще подобається точність вимірювання.
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Този отзив е направен за SCH530/86 Набір дитячих цифрових термометрів
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Този отзив е направен за SCH530/86 Набір дитячих цифрових термометрів
Jonika
17/12/2013
Polska
Świetna niania polecam gorąco
Świetnie się sprawdza. Polecam wszystkim rodzicom. Nieraz moja córeczka płakała nawet tylko przez to jak wypadł jej smoczek dzięki niani mogłam szybko zareagować, nawet jak gotowałam obiad, sprzątałam lub prałam ubrania.
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Този отзив е направен за SCH530/10 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka
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Този отзив е направен за SCH530/10 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka
Janetm80
04/09/2015
Polska
Потвърден купувач
Termometr giętki ok, ze smoczków dziecko nie chciało korzystać
Używałam tylko termometru z miękka końcówka. Smoczka i termometru w smoczki dziecko nie chciało i wypływało. Zbyt długi czas odczytu
Този отзив е направен за SCH530/86 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka
Този отзив е направен за SCH530/86 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka