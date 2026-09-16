ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Усмивка за вас и вашето бебе
  • Усмивка за вас и вашето бебе
  • Усмивка за вас и вашето бебе
  • Усмивка за вас и вашето бебе
  • Усмивка за вас и вашето бебе
  • Усмивка за вас и вашето бебе
  • Усмивка за вас и вашето бебе
  • Усмивка за вас и вашето бебе

Прекратен продукт

Philips AventЦифров термометър

SCH480/20

5

| (10) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Усмивка за вас и вашето бебе

Цифровият термометър Philips Avent е вашият приятел за времето за спалня и баня. Той ви помага да следите лесно температурата на стаята или на водата, докато вашето мъниче разглежда закачливите му листенца.

Виж всички предимства

Щастливи моменти от времето за баня до времето за спане

Усмивка за вас и вашето бебе

  • Уникален и закачлив дизайн

  • Напълно безопасно за игра

  • Водоустойчив и плаващ

  • За измерване в банята и спалнята

Удобно къпане на безопасна температура

Удобно къпане на безопасна температура

Насладете се на пълна увереност в удобството на вашето бебе по време на банята. Използвайте термометъра, за да проверите дали водата във ваната остава между 36,5 °C и 38 °C. Поддържайте я под 39 °C за безопасността на вашето бебе.

Чудесният сън започва с идеалната стайна температура

Помогнете на бебето си да спи спокойно и сладко, като поддържате стайната температура на около 18 °C. Не прекалено студено. Не прекалено топло. Просто идеално!

Изправен цифров дисплей

Изправен цифров дисплей

Знаем, че ръцете ви вече са заети. Затова проектирахме нашия точен цифров дисплей да стои изправен за ясно и лесно разчитане дори само с един поглед.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

5.0

от 5

10

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

16/09/2026

България

България

Красив дизайн

Любим термометър за нас, любима играчка дъщеря ми.

Предимства

Красив дизайн, мери точно температурата

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCH480/20 Цифров термометър

Date of Use 2026-09-01

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCH480/20 Цифров термометър

Date of Use 2026-09-01

29/07/2020

România

România

Foarte precis și util

De mai bine de jumătate de an acest termometru este nelipsit de la baita, fiind și jucăria preferata a lui bebe. Recomand cu mare drag! Recenzie din Campania Philips

Предимства

Util, precis, calitativ

Недостатъци

-

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCH480/20 Termometru digital

Date of Use 2020-03-29

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCH480/20 Termometru digital

Date of Use 2020-03-29

27/07/2020

România

România

Practic

Util, practic, eficient plus un design placut! Recenzie din Campania Philips

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCH480/20 Termometru digital

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCH480/20 Termometru digital

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. 0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС