Прекратен продукт
Усмивка за вас и вашето бебе
Цифровият термометър Philips Avent е вашият приятел за времето за спалня и баня. Той ви помага да следите лесно температурата на стаята или на водата, докато вашето мъниче разглежда закачливите му листенца.
Уникален и закачлив дизайн
Напълно безопасно за игра
Водоустойчив и плаващ
За измерване в банята и спалнята
Насладете се на пълна увереност в удобството на вашето бебе по време на банята. Използвайте термометъра, за да проверите дали водата във ваната остава между 36,5 °C и 38 °C. Поддържайте я под 39 °C за безопасността на вашето бебе.
Помогнете на бебето си да спи спокойно и сладко, като поддържате стайната температура на около 18 °C. Не прекалено студено. Не прекалено топло. Просто идеално!
Знаем, че ръцете ви вече са заети. Затова проектирахме нашия точен цифров дисплей да стои изправен за ясно и лесно разчитане дори само с един поглед.
5.0
от 5
10
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Boryta777
16/09/2026
България
Красив дизайн
Любим термометър за нас, любима играчка дъщеря ми.
Предимства
Красив дизайн, мери точно температурата
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCH480/20 Цифров термометър
Date of Use 2026-09-01
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCH480/20 Цифров термометър
Date of Use 2026-09-01
Roxana615
29/07/2020
România
Част от промоцията
Foarte precis și util
De mai bine de jumătate de an acest termometru este nelipsit de la baita, fiind și jucăria preferata a lui bebe. Recomand cu mare drag! Recenzie din Campania Philips
Предимства
Util, precis, calitativ
Недостатъци
-
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCH480/20 Termometru digital
Date of Use 2020-03-29
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCH480/20 Termometru digital
Date of Use 2020-03-29
Alla_d20
27/07/2020
România
Част от промоцията
Practic
Util, practic, eficient plus un design placut! Recenzie din Campania Philips
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCH480/20 Termometru digital
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCH480/20 Termometru digital
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС