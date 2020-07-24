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  • Първият ми комплект за грижа за бебето
  • Първият ми комплект за грижа за бебето
  • Първият ми комплект за грижа за бебето
  • Първият ми комплект за грижа за бебето
  • Първият ми комплект за грижа за бебето
  • Първият ми комплект за грижа за бебето
  • Първият ми комплект за грижа за бебето
  • Първият ми комплект за грижа за бебето
  • Първият ми комплект за грижа за бебето
  • Първият ми комплект за грижа за бебето
  • Първият ми комплект за грижа за бебето
  • Първият ми комплект за грижа за бебето
  • Първият ми комплект за грижа за бебето
  • Първият ми комплект за грижа за бебето
  • Първият ми комплект за грижа за бебето
  • Първият ми комплект за грижа за бебето
  • Първият ми комплект за грижа за бебето
  • Първият ми комплект за грижа за бебето
  • Първият ми комплект за грижа за бебето
  • Първият ми комплект за грижа за бебето
  • Първият ми комплект за грижа за бебето
  • Първият ми комплект за грижа за бебето
  • Първият ми комплект за грижа за бебето

Прекратен продукт

Philips AventКомплект за грижи за бебето

SCH400/00

4.6
| (60) Отзиви | 93% препоръчват този продукт
Първият ми комплект за грижа за бебето
С нашия Комплект за грижа за бебето SCH400 можете да се грижите най-добре за мъничето си. Компактният комплект включва точен, удобен и бързо измерващ цифров термометър, аспиратор за нос с мек накрайник, четка за зъби за пръст и комплект за грижа за косата.
Виж всички предимства

Всичко необходимо за грижата за бебето в един пълен комплект

Първият ми комплект за грижа за бебето

  • Всички нужни пособия за грижи за бебето

  • Пълен комплект

  • Момчета и момичета

Цифров термометър с професионална точност*

Цифров термометър с професионална точност*

Бързо, удобно и точно измерване на температурата на вашето бебе. Цифровият термометър има професионална точност*, а гъвкавият връх осигурява допълнителен комфорт за вас и вашето бебе.

Компактен и структуриран комплект

Структурираният комплект предлага място за допълнителните ви продукти за грижи за бебето, като същевременно е компактен и удобен за носене. Идеален за пътуване и за детската градина.

Назален аспиратор с мек и гъвкав край

Назален аспиратор с мек и гъвкав край

Назалният аспиратор ви помага да отворите дихателните пътища на вашето бебе, за да му помогнете да се чувства и да спи по-добре.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

60

Отзиви

93%

препоръчват този продукт

24/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Set za sve

Set koji treba svaka mama male bebe sadrži sve šta je potrebno za njegu novorođenčeta a kasnije i bebe

Предимства

Praktičnost

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCH400/00 Komplet za njegu bebe

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCH400/00 Komplet za njegu bebe

12/08/2024

Magyarország

Magyarország

Gyengéd ápolás a babáknak!

A termékcsalád kiválóan alkalmas arra, hogy gondoskodjon a babák bőrének, körmeinek kíméletes és gyengéd ápolására.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCH400/30 Babaápolási készlet

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCH400/30 Babaápolási készlet

11/07/2023

Polska

Polska

Najlepsze nożyczki

Zestaw super! A najlepsze są nożyczki, rozpadły się na dwie części po 4 latach użytkowania. Mam syna z autyzmem i tylko tymi nożyczkami pozwala obcinać sobie paznokcie bo mówi ze przy nich go nie boli. Gdzie ja teraz znajdę takie drugie? Kupiliśmy dwie pary innych Marek i żadne nie są dobre!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka

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