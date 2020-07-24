Прекратен продукт
Всички нужни пособия за грижи за бебето
Пълен комплект
Момчета и момичета
Бързо, удобно и точно измерване на температурата на вашето бебе. Цифровият термометър има професионална точност*, а гъвкавият връх осигурява допълнителен комфорт за вас и вашето бебе.
Структурираният комплект предлага място за допълнителните ви продукти за грижи за бебето, като същевременно е компактен и удобен за носене. Идеален за пътуване и за детската градина.
Назалният аспиратор ви помага да отворите дихателните пътища на вашето бебе, за да му помогнете да се чувства и да спи по-добре.
4.6
от 5
60
Отзиви
93%
препоръчват този продукт
Maya1612
24/07/2020
Hrvatska
Set za sve
Set koji treba svaka mama male bebe sadrži sve šta je potrebno za njegu novorođenčeta a kasnije i bebe
Предимства
Praktičnost
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCH400/00 Komplet za njegu bebe
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCH400/00 Komplet za njegu bebe
Bébimama
12/08/2024
Magyarország
Gyengéd ápolás a babáknak!
A termékcsalád kiválóan alkalmas arra, hogy gondoskodjon a babák bőrének, körmeinek kíméletes és gyengéd ápolására.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCH400/30 Babaápolási készlet
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCH400/30 Babaápolási készlet
Grzanka80
11/07/2023
Polska
Najlepsze nożyczki
Zestaw super! A najlepsze są nożyczki, rozpadły się na dwie części po 4 latach użytkowania. Mam syna z autyzmem i tylko tymi nożyczkami pozwala obcinać sobie paznokcie bo mówi ze przy nich go nie boli. Gdzie ja teraz znajdę takie drugie? Kupiliśmy dwie pary innych Marek i żadne nie są dobre!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka
±0,1°C между 35°C и 42 °C при стайна температура 22°C