Прекратен продукт
Убива 99,9% от вредните бактерии
Стерилизира за 10 минути
Побира 5 бутилки Philips Avent
Пестяща място конструкция "2 в 1"
Стерилизирайте ефикасно своите бутилки и аксесоари, като поставяте биберони, капачки и залъгалки във вградената малка кошница. Стерилизиторът също притежава фина конструкция, която не заема много място.
Стерилизаторът ще запази съдържанието си – бебешки бутилки, помпи за кърма и др. – стерилно до 24 часа, ако капакът не се отваря.
Цикълът на стерилизиране е с продължителност около 10 минути, след което се изключва автоматично.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Simona19Maro
28/06/2018
România
Foarte bun
Este un produs foarte bun, usor de folosit, foarte eficient si esential pt buna igiena a veselei bebelusului.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF922/01 Sterilizator electric cu abur 2 în 1
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF922/01 Sterilizator electric cu abur 2 în 1
Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца.