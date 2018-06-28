ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Компактна и ефективна стерилизация
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Компактна и ефективна стерилизация
  • Компактна и ефективна стерилизация
  • Компактна и ефективна стерилизация
  • Компактна и ефективна стерилизация
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Компактна и ефективна стерилизация
  • Компактна и ефективна стерилизация
  • Компактна и ефективна стерилизация

Прекратен продукт

Philips AventЕлектрически парен стерилизатор "2 в 1"

SCF922/01

5
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт
Компактна и ефективна стерилизация
Компактен и лесен за използване, електрическият стерилизатор с пара Philips Avent "2 в 1" ви позволява да стерилизирате стандартни бутилки и такива с широко гърло в една стъпка.
Виж всички предимства
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

препоръчвана марка от майките в цял свят1

Пестящ място дизайн

Компактна и ефективна стерилизация

  • Убива 99,9% от вредните бактерии

  • Стерилизира за 10 минути

  • Побира 5 бутилки Philips Avent

  • Пестяща място конструкция "2 в 1"

Конструкция на стерилизатора "2 в 1"

Конструкция на стерилизатора "2 в 1"

Стерилизирайте ефикасно своите бутилки и аксесоари, като поставяте биберони, капачки и залъгалки във вградената малка кошница. Стерилизиторът също притежава фина конструкция, която не заема много място.

Стерилни до 24 часа, ако капакът не се отваря

Стерилни до 24 часа, ако капакът не се отваря

Стерилизаторът ще запази съдържанието си – бебешки бутилки, помпи за кърма и др. – стерилно до 24 часа, ако капакът не се отваря.

Бърз цикъл и функция за автоматично изключване

Бърз цикъл и функция за автоматично изключване

Цикълът на стерилизиране е с продължителност около 10 минути, след което се изключва автоматично.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

28/06/2018

România

România

Foarte bun

Este un produs foarte bun, usor de folosit, foarte eficient si esential pt buna igiena a veselei bebelusului.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF922/01 Sterilizator electric cu abur 2 în 1

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF922/01 Sterilizator electric cu abur 2 în 1

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца. 