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  • Здравословни бебешки храни без усилия
  • Здравословни бебешки храни без усилия
  • Здравословни бебешки храни без усилия
  • Здравословни бебешки храни без усилия
  • Здравословни бебешки храни без усилия
  • Здравословни бебешки храни без усилия
  • Здравословни бебешки храни без усилия
  • Здравословни бебешки храни без усилия
  • Здравословни бебешки храни без усилия
  • Здравословни бебешки храни без усилия
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Здравословни бебешки храни без усилия
  • Здравословни бебешки храни без усилия
  • Здравословни бебешки храни без усилия
  • Здравословни бебешки храни без усилия
  • Здравословни бебешки храни без усилия
  • Здравословни бебешки храни без усилия
  • Здравословни бебешки храни без усилия
  • Здравословни бебешки храни без усилия
  • Здравословни бебешки храни без усилия

Прекратен продукт

Уред за здравословна бебешка храна "4 в 1"

SCF875/02

4.6
| (642) Отзиви | 92% препоръчват този продукт

1 награда

Здравословни бебешки храни без усилия
Ние разбираме, че пълноценната храна е от съществено значение за здравословното развитие на вашето бебето. Уредът за приготвяне на здравословна бебешка храна на Philips Avent ви помага да приготвяте вкусни, домашно приготвени храни, съобразени с нуждите на бебето, по един лесен начин.
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Здравословни бебешки храни без усилия

  • Пара/пасиране/размразяване/претопляне

  • Здравословно готвене на пара

  • Задушавайте и пасирайте в каната

  • Съвети и рецепти за отбиване

Уникален начин за здравословно готвене на пара

Уникален начин за здравословно готвене на пара

Готвенето на пара е здравословен начин на готвене. Нашата уникална технология позволява на парата да циркулира нагоре от дъното, като така се гарантира, че всички съставки са сготвени равномерно, без варене. Полезните вещества, текстурата и течностите за готвене са запазени за пасирането.

От готвене на пара до пасиране, всичко в една удобна кана

От готвене на пара до пасиране, всичко в една удобна кана

Ще намерите всичко необходимо за направата на питателна бебешка храна в една единствена кана. След като съставките са се задушили, всичко, което трябва да направите, е да вдигнете каната, да я обърнете и да я заключите на място, за да пасирате до желаната консистенция.

От пюрета до на парченца, за всяка крачка по пътя

От пюрета до на парченца, за всяка крачка по пътя

От много фино пасирани плодове и зеленчуци до комбиниране на съставки и най-накрая – предлагащ текстури на парченца. Нашият уред за приготвяне на здравословна бебешка храна "4 в 1" ви подкрепя във всяка крачка по пътя.

Технически данни

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Награди

  • Award image AWARD-961262

Отзиви

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4.6

от 5

642

Отзиви

92%

препоръчват този продукт

29/11/2023

България

България

Добър уред с някои минуси

Плюсовете са ясни, да кажа и за минусите. Трудно почистване на каната, особено, ако не е имало време да се измие на момента. В долната и част се натрупват вода и хранителни остатъци, а там няма как да се разглоби, за да се измие с гъба, така че трябва яко накисване. И друго, преди да закупя гледах ревюта в интернет, където ми направи впечатление, че има и книжка с рецепти, но аз не получих такава, което смятам за минус. Щеше да ми бъде много полезна. Иначе уреда няма грешка, но това са Philips.

Предимства

Лесен за употреба, бърз, стабилен, пасира отлично

Недостатъци

Дъното на каната трудно се почиства, липсва книжка с рецепти

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Premium SCF885/01 Пасатор с функция за готвене на пара „4 в 1“

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Premium SCF885/01 Пасатор с функция за готвене на пара „4 в 1“

11/07/2022

България

България

Не го заменям за нищо!

Изключително съм доволна от уреда, въпреки че явно на мен ми се е паднал дефектен. Едното му уше не влиза добре в улея и изтича вода при готвене на пара. Това обаче го забелязах в последствие. Този дефект по никакъв начин не пречи на уреда да работи и да ми е верен партньор в кухнята всеки Божи ден вече 5месеца. Винаги го взимам с мен на почивка, така за 20 минути обядът на дъщеря ми е готов, а аз не правя нищо . Препоръчвам горещо!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF875/02 Уред за здравословна бебешка храна "4 в 1"

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF875/02 Уред за здравословна бебешка храна "4 в 1"

02/05/2022

България

България

Препоръчвам!

Уредът за готвене на пара е чудесен помощник! Използвам уреда от 8 месеца и съм много доволна от приготвяната храна. Достатъчно добре пасира продуктите, лесен за използване и миене след употреба. Препоръчвам силно на всяка майка, започваща захранването на малко бебе.

Предимства

Готвене на пара, пести време

Недостатъци

След изключване на функцията готвене на пара, уредът не смила храната веднага

Този отзив е направен за Premium SCF885/01 Пасатор с функция за готвене на пара „4 в 1“

Този отзив е направен за Premium SCF885/01 Пасатор с функция за готвене на пара „4 в 1“

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      1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 