Прекратен продукт
Пара/пасиране/размразяване/претопляне
Здравословно готвене на пара
Задушавайте и пасирайте в каната
Съвети и рецепти за отбиване
Готвенето на пара е здравословен начин на готвене. Нашата уникална технология позволява на парата да циркулира нагоре от дъното, като така се гарантира, че всички съставки са сготвени равномерно, без варене. Полезните вещества, текстурата и течностите за готвене са запазени за пасирането.
Ще намерите всичко необходимо за направата на питателна бебешка храна в една единствена кана. След като съставките са се задушили, всичко, което трябва да направите, е да вдигнете каната, да я обърнете и да я заключите на място, за да пасирате до желаната консистенция.
От много фино пасирани плодове и зеленчуци до комбиниране на съставки и най-накрая – предлагащ текстури на парченца. Нашият уред за приготвяне на здравословна бебешка храна "4 в 1" ви подкрепя във всяка крачка по пътя.
Награди
4.6
от 5
642
Отзиви
92%
препоръчват този продукт
Koteshka
29/11/2023
България
Добър уред с някои минуси
Плюсовете са ясни, да кажа и за минусите. Трудно почистване на каната, особено, ако не е имало време да се измие на момента. В долната и част се натрупват вода и хранителни остатъци, а там няма как да се разглоби, за да се измие с гъба, така че трябва яко накисване. И друго, преди да закупя гледах ревюта в интернет, където ми направи впечатление, че има и книжка с рецепти, но аз не получих такава, което смятам за минус. Щеше да ми бъде много полезна. Иначе уреда няма грешка, но това са Philips.
Предимства
Лесен за употреба, бърз, стабилен, пасира отлично
Недостатъци
Дъното на каната трудно се почиства, липсва книжка с рецепти
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Premium SCF885/01 Пасатор с функция за готвене на пара „4 в 1“
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Premium SCF885/01 Пасатор с функция за готвене на пара „4 в 1“
Ne.na.vsyaka.cena
11/07/2022
България
Не го заменям за нищо!
Изключително съм доволна от уреда, въпреки че явно на мен ми се е паднал дефектен. Едното му уше не влиза добре в улея и изтича вода при готвене на пара. Това обаче го забелязах в последствие. Този дефект по никакъв начин не пречи на уреда да работи и да ми е верен партньор в кухнята всеки Божи ден вече 5месеца. Винаги го взимам с мен на почивка, така за 20 минути обядът на дъщеря ми е готов, а аз не правя нищо . Препоръчвам горещо!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF875/02 Уред за здравословна бебешка храна "4 в 1"
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF875/02 Уред за здравословна бебешка храна "4 в 1"
diandzili1
02/05/2022
България
Препоръчвам!
Уредът за готвене на пара е чудесен помощник! Използвам уреда от 8 месеца и съм много доволна от приготвяната храна. Достатъчно добре пасира продуктите, лесен за използване и миене след употреба. Препоръчвам силно на всяка майка, започваща захранването на малко бебе.
Предимства
Готвене на пара, пести време
Недостатъци
След изключване на функцията готвене на пара, уредът не смила храната веднага
Този отзив е направен за Premium SCF885/01 Пасатор с функция за готвене на пара „4 в 1“
Този отзив е направен за Premium SCF885/01 Пасатор с функция за готвене на пара „4 в 1“
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.