Прекратен продукт
Сготвяне на пара, пасиране и сервиране
Здравословно готвене на пара
Улеснено хранене
Готвенето на пара е здравословен начин на готвене. Нашата технология за циркулиране на парата позволява на парата да циркулира нагоре от дъното, като така се гарантира, че всички съставки са сготвени равномерно, без варене. Полезните вещества, текстурата и течностите за готвене са запазени за пасирането.
Този уред за приготвяне на основна бебешка храна комбинира готвене на пара и пасиране, което улеснява приготвянето и сервирането на бебешки храни. Започнете със сготвяне на пара на съставките и след това просто пасирайте до желаната консистенция и сервирайте.
От изключително финопасирани плодове и зеленчуци до комбиниране на съставки, като месо, риба и бобови растения, и създаване на по-дребни консистенции, този уред за приготвяне на бебешка храна прави приготвянето на здравословна бебешка храна лесно за всеки етап на отбиването.
Награди
4.9
от 5
10
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Oxana 777
19/11/2020
Україна
Просто знахідка для мам
Дуже практична та корисна штука, яка дозволить швидко приготувати смачний прикорм для вашого малюка. Завдяки вбудованому блендеру, приготована на пару їжа відразу подрібнюється. Готово! Я дуже задоволена!!!
Предимства
Швидко та зручно
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Есинов
04/07/2019
Україна
Супер
Лучшая пароварка и блендер в одном устройстве! Малышка получает безумное удовольствие!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Fimida4ra
01/04/2019
Україна
Легкий у використані
Сам пристрій виготовлений з хороших матеріалів. Ця версія, незважаючи на те, що вона має захист, при її підключенні автоматично вимикається, але звукового сигналу тут немає Проте дуже гарна річ при наявності маленької дитини, рекомендую усім
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
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