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  • Лесни стъпки за здравословна бебешка храна
  • Лесни стъпки за здравословна бебешка храна
  • Лесни стъпки за здравословна бебешка храна
  • Лесни стъпки за здравословна бебешка храна
  • Лесни стъпки за здравословна бебешка храна
  • Лесни стъпки за здравословна бебешка храна
  • Лесни стъпки за здравословна бебешка храна
  • Лесни стъпки за здравословна бебешка храна
  • Лесни стъпки за здравословна бебешка храна
  • Лесни стъпки за здравословна бебешка храна
  • Лесни стъпки за здравословна бебешка храна
  • Лесни стъпки за здравословна бебешка храна
  • Лесни стъпки за здравословна бебешка храна
  • Лесни стъпки за здравословна бебешка храна

Прекратен продукт

Philips AventУред за приготвяне на основна бебешка храна

SCF862/02

4.9
| (10) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

2 Награди

Лесни стъпки за здравословна бебешка храна
Пригответе питателна бебешка храна в 3 лесни стъпки: сгответе на пара, пасирайте, сервирайте. Технологията с кръгово разпределяне на парата готви равномерно, като запазва свежестта, текстурата и течностите за бързо, просто пасиране. Интелигентният дизайн означава по-малко стъпки – за лесно използване и почистване.
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Лесни стъпки за здравословна бебешка храна

  • Сготвяне на пара, пасиране и сервиране

  • Здравословно готвене на пара

  • Улеснено хранене

Уникален начин за здравословно готвене на пара

Уникален начин за здравословно готвене на пара

Готвенето на пара е здравословен начин на готвене. Нашата технология за циркулиране на парата позволява на парата да циркулира нагоре от дъното, като така се гарантира, че всички съставки са сготвени равномерно, без варене. Полезните вещества, текстурата и течностите за готвене са запазени за пасирането.

Лесно готвене на пара, пасиране и сервиране на здравословни бебешки храни

Лесно готвене на пара, пасиране и сервиране на здравословни бебешки храни

Този уред за приготвяне на основна бебешка храна комбинира готвене на пара и пасиране, което улеснява приготвянето и сервирането на бебешки храни. Започнете със сготвяне на пара на съставките и след това просто пасирайте до желаната консистенция и сервирайте.

От пюре до дребни хапки, подходящи за всеки етап на отбиване

От пюре до дребни хапки, подходящи за всеки етап на отбиване

От изключително финопасирани плодове и зеленчуци до комбиниране на съставки, като месо, риба и бобови растения, и създаване на по-дребни консистенции, този уред за приготвяне на бебешка храна прави приготвянето на здравословна бебешка храна лесно за всеки етап на отбиването.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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4.9

от 5

10

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

19/11/2020

Україна

Україна

Просто знахідка для мам

Дуже практична та корисна штука, яка дозволить швидко приготувати смачний прикорм для вашого малюка. Завдяки вбудованому блендеру, приготована на пару їжа відразу подрібнюється. Готово! Я дуже задоволена!!!

Предимства

Швидко та зручно

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

04/07/2019

Україна

Україна

Супер

Лучшая пароварка и блендер в одном устройстве! Малышка получает безумное удовольствие!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

01/04/2019

Україна

Україна

Легкий у використані

Сам пристрій виготовлений з хороших матеріалів. Ця версія, незважаючи на те, що вона має захист, при її підключенні автоматично вимикається, але звукового сигналу тут немає Проте дуже гарна річ при наявності маленької дитини, рекомендую усім

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

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