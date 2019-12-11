ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*

Прекратен продукт

Philips AventВентилационен отвор AirFree™

SCF819/02

4
| (4) Отзиви
Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
Нашата уникална бебешка бутилка с вентилационен отвор AirFree е създадена да помогне на вашето бебе да гълта по-малко въздух по време на пиене, като поддържа биберона пълен с мляко по време на хранене. Намаляването на количеството въздух, което се поглъща от вашето бебе помага при често срещаните проблеми като колики, рефлукс и газове.
Виж всички предимства

Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*

  • 2 бр.

Блокира млякото вътре и държи въздуха навън за лесно хранене в изправено положение

Блокира млякото вътре и държи въздуха навън за лесно хранене в изправено положение

Биберонът остава пълен с мляко дори когато бутилката е хоризонтална, така че бебето ви може да пие в по-естествено, изправено положение. Това може да помогне за намаляване на рефлукса, подпомагане на храносмилането и ще направи времето на хранене по-комфортно за вас и за вашето мъниче.

Биберонът оставан пълен с мляко, а не с въздух

Биберонът оставан пълен с мляко, а не с въздух

Нашият уникален вентилационен отвор AirFree™ извежда въздуха навън от биберона, така че вашето бебе поглъща по-малко въздух, докато пие. Това може да помогне за намаляване на проблемите при хранене, като колики, рефлукс и газове.

Лесно за почистване и сглобяване, вентилационният отвор AirFree™е от една част

Лесно за почистване и сглобяване, вентилационният отвор AirFree™е от една част

Вентилационният отвор AirFree™ може лесно да се сглобява с всяка бутилка Avent Anti-colic и Classic+ на Philips. Освен това, тъй като вентилационният отвор е от една част, почистването е много лесно.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.0

от 5

4

Отзиви

4
3
2

11/12/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná láhev

Super láhev! Změna hned po prvním použití :) krásně si ulevil a už ho netrápí bříško tolik.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF819/02 Ventil AirFree™

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF819/02 Ventil AirFree™

02/12/2019

România

România

Este foarte util.

Este foarte bun. După masa bebelusul numai varsa daca este folosit acest dispozitiv. La prima vedere am avut retineri dar s au dovedit a fi false dupa folosirea acestui dispozitiv.

Предимства

Bebelusul nu mai varsa dupa masă, daca am folosit acest dispozitiv.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF819/02 Dispozitiv anticolici AirFree™

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF819/02 Dispozitiv anticolici AirFree™

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Ajánlom

Kislányom hasfájós volt,ekkor vásároltam a terméket. Kevesebb levegőt nyelt a tápszerrel és csökkentcsökkentette a hasfájást. Nagyon hasznos volt és minden etetésnél használtam. Könnyen beleilleszkedik a cumisüveg fejéhez. Kislányom nem vett észre különbséget, nem akadályozta az evést, a folyadék ugyanolyan gyorsan áramlott végig,mint előtte.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF819/01 AirFree™ szelep

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF819/01 AirFree™ szelep

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Вентилационният отвор AirFree™ е създаден да помага на вашето бебе да поглъща по-малко въздух. Биберонът остава пълен с мляко дори когато го държите хоризонтално за хранене в изправено положение. Намаляването на въздуха, който се поглъща от бебето, може да помогне за намаляване на проблемите при хранене, като колики, газове и рефлукс.

      2. На възраст от 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Avent на Philips, показват тенденция за получаване на по-малко колики в сравнение с конвенционалните бутилки и значително по-малко раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на конкурент.

      3. Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава неудобство в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач, раздразнителност, газове и изплюване.