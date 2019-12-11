Прекратен продукт
SCF819/02
2 бр.
Биберонът остава пълен с мляко дори когато бутилката е хоризонтална, така че бебето ви може да пие в по-естествено, изправено положение. Това може да помогне за намаляване на рефлукса, подпомагане на храносмилането и ще направи времето на хранене по-комфортно за вас и за вашето мъниче.
Нашият уникален вентилационен отвор AirFree™ извежда въздуха навън от биберона, така че вашето бебе поглъща по-малко въздух, докато пие. Това може да помогне за намаляване на проблемите при хранене, като колики, рефлукс и газове.
Вентилационният отвор AirFree™ може лесно да се сглобява с всяка бутилка Avent Anti-colic и Classic+ на Philips. Освен това, тъй като вентилационният отвор е от една част, почистването е много лесно.
4.0
от 5
4
Отзиви
Dvorakova1996
11/12/2019
Česká republika
Výborná láhev
Super láhev! Změna hned po prvním použití :) krásně si ulevil a už ho netrápí bříško tolik.
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Този отзив е направен за SCF819/02 Ventil AirFree™
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Този отзив е направен за SCF819/02 Ventil AirFree™
Dany smuc
02/12/2019
România
Este foarte util.
Este foarte bun. După masa bebelusul numai varsa daca este folosit acest dispozitiv. La prima vedere am avut retineri dar s au dovedit a fi false dupa folosirea acestui dispozitiv.
Предимства
Bebelusul nu mai varsa dupa masă, daca am folosit acest dispozitiv.
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Този отзив е направен за SCF819/02 Dispozitiv anticolici AirFree™
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Този отзив е направен за SCF819/02 Dispozitiv anticolici AirFree™
Esther89
19/10/2019
Magyarország
Ajánlom
Kislányom hasfájós volt,ekkor vásároltam a terméket. Kevesebb levegőt nyelt a tápszerrel és csökkentcsökkentette a hasfájást. Nagyon hasznos volt és minden etetésnél használtam. Könnyen beleilleszkedik a cumisüveg fejéhez. Kislányom nem vett észre különbséget, nem akadályozta az evést, a folyadék ugyanolyan gyorsan áramlott végig,mint előtte.
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Този отзив е направен за SCF819/01 AirFree™ szelep
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF819/01 AirFree™ szelep
Вентилационният отвор AirFree™ е създаден да помага на вашето бебе да поглъща по-малко въздух. Биберонът остава пълен с мляко дори когато го държите хоризонтално за хранене в изправено положение. Намаляването на въздуха, който се поглъща от бебето, може да помогне за намаляване на проблемите при хранене, като колики, газове и рефлукс.
На възраст от 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Avent на Philips, показват тенденция за получаване на по-малко колики в сравнение с конвенционалните бутилки и значително по-малко раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на конкурент.
Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава неудобство в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач, раздразнителност, газове и изплюване.