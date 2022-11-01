Прекратен продукт
1 бутилка
260 мл/9 унции
Биберон с бавен поток
1 м +
Биберонът остава пълен с мляко дори когато бутилката е хоризонтална, така че бебето ви може да пие в по-естествено, изправено положение. Това може да помогне за намаляване на рефлукса, подпомагане на храносмилането и ще направи времето на хранене по-комфортно за вас и за вашето мъниче.
Нашият уникален вентилационен отвор AirFree™ извежда въздуха навън от биберона, така че вашето бебе поглъща по-малко въздух, докато пие. Това може да помогне за намаляване на проблемите при хранене, като колики, рефлукс и газове.
Клинични изследвания показват, че бутилката Avent на Philips намалява коликите и раздразнението*. Как? Клапа в биберона не позволява образуването на вакуум, докато бебето пие, което позволява непрекъснато хранене. Това може да помогне за намаляване на коликите, газовете, изплюването и оригването.
4.9
от 5
222
Отзиви
98%
препоръчват този продукт
Пантера13
01/11/2022
България
Вълшебство
Страхотна анти-колик система благодарение на която бебето ми имаше много малко колики.След като я открих се “родихме”.Голяма помощ оказа в безсънните нощи.
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Този отзив е направен за SCF813/14 Anti-colic с отвор AirFree™
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Този отзив е направен за SCF813/14 Anti-colic с отвор AirFree™
Надя Б.
28/10/2022
България
Служител на Philips
Вълшебни шишета
[Employee of philipsglobal] И с двете ми деца не разбрах какво са колики, използвала съм шишетата за замразена кърма, не бих ги заменила за нищо.
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Този отзив е направен за SCF813/14 Anti-colic с отвор AirFree™
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF813/14 Anti-colic с отвор AirFree™
Vidra
21/04/2022
България
Страхотни
Аз не съм критерии, но дъщеря ми само тези шишета искаше. Бях купил различни марки, другите си седят недокоснати. Качествена пластмаса, лесно се почистват. Препоръчвам ги!
Предимства
Качествена пластмаса
Недостатъци
Не намерих
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Този отзив е направен за SCF813/14 Anti-colic с отвор AirFree™
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF813/14 Anti-colic с отвор AirFree™
Вентилационният отвор AirFree™ е създаден да помага на вашето бебе да поглъща по-малко въздух. Биберонът остава пълен с мляко дори когато го държите хоризонтално за хранене в изправено положение. Намаляването на въздуха, който се поглъща от бебето, може да помогне за намаляване на проблемите при хранене, като колики, газове и рефлукс.
80% от майките се съгласиха, че "моето бебе изпитваше по-малко проблеми при храненето“ в тест при домашни условия със 144 майки в САЩ през 2017 г.
На възраст от 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Avent на Philips, показват тенденция за получаване на по-малко колики в сравнение с конвенционалните бутилки и значително по-малко раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на конкурент.
Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава неудобство в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач, раздразнителност, газове и изплюване.