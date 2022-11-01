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  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*

Прекратен продукт

Philips AventAnti-colic с отвор AirFree™

SCF813/14

4.9
| (222) Отзиви | 98% препоръчват този продукт
Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
Вентилационният отвор AirFree™ е създаден да помага на вашето бебе да поглъща по-малко въздух. Биберонът остава пълен с мляко дори когато го държите хоризонтално за хранене в изправено положение. Намаляването на въздуха, който се поглъща от бебето, може да помогне за намаляване на проблемите при хранене, като колики, газове и рефлукс.
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Блокира млякото вътре и държи въздуха навън

Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*

  • 1 бутилка

  • 260 мл/9 унции

  • Биберон с бавен поток

  • 1 м +

Блокира млякото вътре и държи въздуха навън за лесно хранене в изправено положение

Блокира млякото вътре и държи въздуха навън за лесно хранене в изправено положение

Биберонът остава пълен с мляко дори когато бутилката е хоризонтална, така че бебето ви може да пие в по-естествено, изправено положение. Това може да помогне за намаляване на рефлукса, подпомагане на храносмилането и ще направи времето на хранене по-комфортно за вас и за вашето мъниче.

Биберонът оставан пълен с мляко, а не с въздух

Биберонът оставан пълен с мляко, а не с въздух

Нашият уникален вентилационен отвор AirFree™ извежда въздуха навън от биберона, така че вашето бебе поглъща по-малко въздух, докато пие. Това може да помогне за намаляване на проблемите при хранене, като колики, рефлукс и газове.

Система Anti-colic с доказано действие за намаляване на коликите и раздразнението*

Система Anti-colic с доказано действие за намаляване на коликите и раздразнението*

Клинични изследвания показват, че бутилката Avent на Philips намалява коликите и раздразнението*. Как? Клапа в биберона не позволява образуването на вакуум, докато бебето пие, което позволява непрекъснато хранене. Това може да помогне за намаляване на коликите, газовете, изплюването и оригването.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

222

Отзиви

98%

препоръчват този продукт

3

01/11/2022

България

България

Вълшебство

Страхотна анти-колик система благодарение на която бебето ми имаше много малко колики.След като я открих се “родихме”.Голяма помощ оказа в безсънните нощи.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF813/14 Anti-colic с отвор AirFree™

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF813/14 Anti-colic с отвор AirFree™

28/10/2022

България

България

Служител на Philips

Вълшебни шишета

[Employee of philipsglobal] И с двете ми деца не разбрах какво са колики, използвала съм шишетата за замразена кърма, не бих ги заменила за нищо.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF813/14 Anti-colic с отвор AirFree™

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF813/14 Anti-colic с отвор AirFree™

21/04/2022

България

България

Страхотни

Аз не съм критерии, но дъщеря ми само тези шишета искаше. Бях купил различни марки, другите си седят недокоснати. Качествена пластмаса, лесно се почистват. Препоръчвам ги!

Предимства

Качествена пластмаса

Недостатъци

Не намерих

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF813/14 Anti-colic с отвор AirFree™

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF813/14 Anti-colic с отвор AirFree™

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      1. Вентилационният отвор AirFree™ е създаден да помага на вашето бебе да поглъща по-малко въздух. Биберонът остава пълен с мляко дори когато го държите хоризонтално за хранене в изправено положение. Намаляването на въздуха, който се поглъща от бебето, може да помогне за намаляване на проблемите при хранене, като колики, газове и рефлукс.

      2. 80% от майките се съгласиха, че "моето бебе изпитваше по-малко проблеми при храненето“ в тест при домашни условия със 144 майки в САЩ през 2017 г.

      3. На възраст от 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Avent на Philips, показват тенденция за получаване на по-малко колики в сравнение с конвенционалните бутилки и значително по-малко раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на конкурент.

      4. Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава неудобство в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач, раздразнителност, газове и изплюване.