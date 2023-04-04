Прекратен продукт
2 бутилки
4 унции/125 мл
Биберон с поток за новородени
0 м +
Биберонът остава пълен с мляко дори когато бутилката е хоризонтална, така че бебето ви може да пие в по-естествено, изправено положение. Това може да помогне за намаляване на рефлукса, подпомагане на храносмилането и ще направи времето на хранене по-комфортно за вас и за вашето мъниче.
Нашият уникален вентилационен отвор AirFree™ извежда въздуха навън от биберона, така че вашето бебе поглъща по-малко въздух, докато пие. Това може да помогне за намаляване на проблемите при хранене, като колики, рефлукс и газове.
Клинични изследвания показват, че бутилката Avent на Philips намалява коликите и раздразнението*. Как? Клапа в биберона не позволява образуването на вакуум, докато бебето пие, което позволява непрекъснато хранене. Това може да помогне за намаляване на коликите, газовете, изплюването и оригването.
4.8
от 5
241
Отзиви
98%
препоръчват този продукт
Лори
04/04/2023
България
перфектно
Впечатлена съм! Наистина няма излишен въздух. Направени са точно за бебе!
Предимства
никакъв въздух
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF810/24 Anti-colic с отвор AirFree™
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF810/24 Anti-colic с отвор AirFree™
10/09/2022
България
Препоръчвам шишето!
Всички шишета филипс са висококачествени, но това ми е просто любимо!
Предимства
Система анти колики
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF810/14 Anti-colic с отвор AirFree™
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF810/14 Anti-colic с отвор AirFree™
Cnsl_sh
06/04/2022
България
Продуктът има чудесни характеристики
Купих шишето, ако евентуално се наложи да ползвам, но в болницата бяхме с шишета на авент натурал, та тази не се прие добре. :)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF810/14 Anti-colic с отвор AirFree™
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF810/14 Anti-colic с отвор AirFree™
Вентилационният отвор AirFree™ е създаден да помага на вашето бебе да поглъща по-малко въздух. Биберонът остава пълен с мляко дори когато го държите хоризонтално за хранене в изправено положение. Намаляването на въздуха, който се поглъща от бебето, може да помогне за намаляване на проблемите при хранене, като колики, газове и рефлукс.
80% от майките се съгласиха, че "моето бебе изпитваше по-малко проблеми при храненето“ в тест при домашни условия със 144 майки в САЩ през 2017 г.
На възраст от 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Avent на Philips, показват тенденция за получаване на по-малко колики в сравнение с конвенционалните бутилки и значително по-малко раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на конкурент.
Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава неудобство в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач, раздразнителност, газове и изплюване.