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  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
  • Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*

Прекратен продукт

Philips AventAnti-colic с отвор AirFree™

SCF810/14

4.8
| (241) Отзиви | 98% препоръчват този продукт
Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*
Вентилационният отвор AirFree™ е създаден да помага на вашето бебе да поглъща по-малко въздух. Биберонът остава пълен с мляко дори когато го държите хоризонтално за хранене в изправено положение. Намаляването на въздуха, който се поглъща от бебето, може да помогне за намаляване на проблемите при хранене, като колики, газове и рефлукс.
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Блокира млякото вътре и държи въздуха навън

Създадена за намаляване на коликите, газовете и рефлукса*

  • 1 бутилка

  • 4 унции/125 мл

  • Биберон с поток за новородени

  • 0 м +

Блокира млякото вътре и държи въздуха навън за лесно хранене в изправено положение

Блокира млякото вътре и държи въздуха навън за лесно хранене в изправено положение

Биберонът остава пълен с мляко дори когато бутилката е хоризонтална, така че бебето ви може да пие в по-естествено, изправено положение. Това може да помогне за намаляване на рефлукса, подпомагане на храносмилането и ще направи времето на хранене по-комфортно за вас и за вашето мъниче.

Биберонът оставан пълен с мляко, а не с въздух

Биберонът оставан пълен с мляко, а не с въздух

Нашият уникален вентилационен отвор AirFree™ извежда въздуха навън от биберона, така че вашето бебе поглъща по-малко въздух, докато пие. Това може да помогне за намаляване на проблемите при хранене, като колики, рефлукс и газове.

Система Anti-colic с доказано действие за намаляване на коликите и раздразнението*

Система Anti-colic с доказано действие за намаляване на коликите и раздразнението*

Клинични изследвания показват, че бутилката Avent на Philips намалява коликите и раздразнението*. Как? Клапа в биберона не позволява образуването на вакуум, докато бебето пие, което позволява непрекъснато хранене. Това може да помогне за намаляване на коликите, газовете, изплюването и оригването.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

241

Отзиви

98%

препоръчват този продукт

2

04/04/2023

България

България

перфектно

Впечатлена съм! Наистина няма излишен въздух. Направени са точно за бебе!

Предимства

никакъв въздух

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF810/24 Anti-colic с отвор AirFree™

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF810/24 Anti-colic с отвор AirFree™

10/09/2022

България

България

Препоръчвам шишето!

Всички шишета филипс са висококачествени, но това ми е просто любимо!

Предимства

Система анти колики

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF810/14 Anti-colic с отвор AirFree™

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF810/14 Anti-colic с отвор AirFree™

06/04/2022

България

България

Продуктът има чудесни характеристики

Купих шишето, ако евентуално се наложи да ползвам, но в болницата бяхме с шишета на авент натурал, та тази не се прие добре. :)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF810/14 Anti-colic с отвор AirFree™

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF810/14 Anti-colic с отвор AirFree™

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      1. Вентилационният отвор AirFree™ е създаден да помага на вашето бебе да поглъща по-малко въздух. Биберонът остава пълен с мляко дори когато го държите хоризонтално за хранене в изправено положение. Намаляването на въздуха, който се поглъща от бебето, може да помогне за намаляване на проблемите при хранене, като колики, газове и рефлукс.

      2. 80% от майките се съгласиха, че "моето бебе изпитваше по-малко проблеми при храненето“ в тест при домашни условия със 144 майки в САЩ през 2017 г.

      3. На възраст от 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Avent на Philips, показват тенденция за получаване на по-малко колики в сравнение с конвенционалните бутилки и значително по-малко раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на конкурент.

      4. Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава неудобство в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач, раздразнителност, газове и изплюване.