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  • Без разливане – за пиене без цапане
  • Без разливане – за пиене без цапане
  • Без разливане – за пиене без цапане
  • Без разливане – за пиене без цапане
  • Без разливане – за пиене без цапане
  • Без разливане – за пиене без цапане
  • Без разливане – за пиене без цапане
  • Без разливане – за пиене без цапане
  • Без разливане – за пиене без цапане
  • Без разливане – за пиене без цапане
  • Без разливане – за пиене без цапане
  • Без разливане – за пиене без цапане
  • Без разливане – за пиене без цапане
  • Без разливане – за пиене без цапане

Прекратен продукт

Philips AventЧаша с твърд накрайник

SCF804/04

4.3
| (42) Отзиви | 82% препоръчват този продукт
Без разливане – за пиене без цапане
Чашата с улей Avent My Grippy на Philips разполага с уникален клапан и е без разливане, което е потвърдено от майките! Тя разполага с текстура против хлъзгане и профилна форма за малки ръчички, което помага на малките деца уверено да развиват умения за самостоятелно пиене.
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Улей, изключително устойчив на хапане за растящи зъби

Без разливане – за пиене без цапане

  • Чаша с накрайник My Grippy

  • 300 мл/10 унции

  • 18 м +

  • Опаковка – 1 бр.

Усъвършенствана клапа – пиене без разливане

Усъвършенствана клапа – пиене без разливане

Нищо не може да се сравнява с доброто приключение. Просто попитайте Вашето мъниче. А когато е навън, тази неразливаща се чашка с накрайник гарантира пиене без разливане. Уникалната клапа гарантира, че течността тече само когато Вашето прохождащо дете отпива, така че няма нужда да се притеснявате за малки разливания или преобръщащи се чаши. Не се доверявайте просто на думите ни – 82% от майките са съгласни, че тази чашка не се разлива*

Твърд улей, изключително устойчив на хапане – за растящи зъби

Твърд улей, изключително устойчив на хапане – за растящи зъби

Улеят My Grippy е изключително устойчив на хапане, което прави пиенето от чашата лесно за малки деца.

Контурна форма и неплъзгаща се текстура

Контурна форма и неплъзгаща се текстура

Вашето дете ще се научи смело да пие самостоятелно за нула време, благодарение на лесния за хващане дизайн на чашата. Нейната контурна форма и неплъзгаща се текстура правят лесно държането от малки ръчички.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

42

Отзиви

82%

препоръчват този продукт

20/04/2026

Hrvatska

Hrvatska

Savrsena

Izvsrna bocica koju moj malisan voli i prihvaca i stalno trazi

Предимства

Sigurna i pouzdana

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom

14/04/2026

Hrvatska

Hrvatska

Dobar i kvalitetan proizvod

Najbolja bocica! Prihvacena od prvog srka. Nas malisan je oduvijek voli

Предимства

Kvaliteta i jednostavnost

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom

08/04/2026

Hrvatska

Hrvatska

Odlican proizvod!

Moj mali obozava ovu bocicu,lijepo mu ide tekucina iz nje dovoljno tekucine stane laka je za rukovanje malom djetetu,a pristupacna cijenom.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom

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      1. Независими тестове в домашни условия, Обединеното кралство, септември 2013 г.