Прекратен продукт
Чаша с накрайник My Grippy
300 мл/10 унции
18 м +
Опаковка – 1 бр.
Нищо не може да се сравнява с доброто приключение. Просто попитайте Вашето мъниче. А когато е навън, тази неразливаща се чашка с накрайник гарантира пиене без разливане. Уникалната клапа гарантира, че течността тече само когато Вашето прохождащо дете отпива, така че няма нужда да се притеснявате за малки разливания или преобръщащи се чаши. Не се доверявайте просто на думите ни – 82% от майките са съгласни, че тази чашка не се разлива*
Улеят My Grippy е изключително устойчив на хапане, което прави пиенето от чашата лесно за малки деца.
Вашето дете ще се научи смело да пие самостоятелно за нула време, благодарение на лесния за хващане дизайн на чашата. Нейната контурна форма и неплъзгаща се текстура правят лесно държането от малки ръчички.
4.3
от 5
42
Отзиви
82%
препоръчват този продукт
dorke78
20/04/2026
Hrvatska
Savrsena
Izvsrna bocica koju moj malisan voli i prihvaca i stalno trazi
Предимства
Sigurna i pouzdana
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom
janica5
14/04/2026
Hrvatska
Dobar i kvalitetan proizvod
Najbolja bocica! Prihvacena od prvog srka. Nas malisan je oduvijek voli
Предимства
Kvaliteta i jednostavnost
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom
kukili07
08/04/2026
Hrvatska
Част от промоцията
Odlican proizvod!
Moj mali obozava ovu bocicu,lijepo mu ide tekucina iz nje dovoljno tekucine stane laka je za rukovanje malom djetetu,a pristupacna cijenom.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom
Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца.
Независими тестове в домашни условия, Обединеното кралство, септември 2013 г.