Прекратен продукт
Чаша с накрайник My Grippy
300 мл/10 унции
9 м +
Опаковка – 1 бр.
Нищо не може да се сравнява с доброто приключение. Просто попитайте Вашето мъниче. А когато е навън, тази неразливаща чашка с накрайник гарантира пиене без разливане. Уникалната клапа гарантира, че течността тече само когато Вашето прохождащо дете отпива, така че няма нужда да се притеснявате за малки разливания или преобръщащи се чаши. Не се доверявайте просто на думите ни – 91% от майките са съгласни, че тази чашка не се разлива*
Когато става въпрос за удобно и лесно пиене малките деца имат нужда от улей, който е не само нежен към венците, но може също така да издържи на израстващите зъби. Чашката с улей My Grippy осигурява и двете благодарение на устойчивия на хапане улей, който е мек.
Вашето дете ще се научи смело да пие самостоятелно за нула време, благодарение на лесния за хващане дизайн на чашата. Нейната контурна форма и неплъзгаща се текстура правят лесно държането от малки ръчички.
4.3
от 5
43
Отзиви
88%
препоръчват този продукт
RoxanaElena
25/04/2025
România
Super
Suntem tare mulumiti de ea are rol bun pentru gingiile fetitei. Doar ca idee o imbunatatire pe viitor ar fi la capac (care este foarte atractiv pentru fetita noastra) sa ii puneti un cauciuc pe margine astfel incat sa fie mai potrivit pentru dentitie.
Предимства
Nu curge si ne place ca se adapteaza cu biberoanele avent
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за - SCF802/02 Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за - SCF802/02 Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături
Kinga94
05/07/2023
Magyarország
Част от промоцията
Потвърден купувач
Tényleg nem folyik
Tényleg nem folyik, könnyen megfogható, kapható hozzá minden alkatrész.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár
Manó14
31/05/2022
Magyarország
Rágásnak is ellenáll
A kisfiam sokkal többet iszik egy nap ebből az itatóból mint a többiből. Ráadásul az sem árt neki, hogy megrágja.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за - SCF802/01 Puha, harapásálló csőrös pohár
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за - SCF802/01 Puha, harapásálló csőrös pohár
Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца.
Независими тестове в домашни условия, Обединеното кралство, септември 2013 г.