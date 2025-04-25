Avent gertuvė/puodelis Gavome šansą išbandyti Avent puodelį su snapeliu. Iki šiol bandėme įvairių firmų bei modelių gertuves, tačiau daugelis netiko. Išbandę šį Avent puodelį galime pasakyti - tai ir mamos ir vaiko vienas mėgstamiausių puodelių. Pirmiausia, forma, bei mažyčiai iškilimai šonuose yra puikiai pritaikyti mažoms rankytėms, lengva tvirtai laikyti, neslysta. Taip pat patiko tai, kad geruvę sudaro vos kelios dalys, jas lengva išplauti, lengai ir greitai galima visas dalis išimti bei sudėti atgal. Visų didžiausias pliusas yra nepralaidumas vandeniui. Gertuvę mano 1.9 metų sūnus jau kelis kartus buvo numetęs ant žemės, tačiau neišbėgo nei lašelis. Galiu drąsiai dėtis šią gertuvę į rankine ir nebijoti, jog daiktai viduje sušlaps. Patogus dangtelis dar labiau užtikrina,kad vandenukas neišbėgtų. Dangtelis užsideda ir nusiima lengvai, mažiems pirštukams nereikia vargti. Ši Avent geruvė su snapeliu mums labai patiko. Pastebėjau, kad kai gavome šią gertuvę, sūnus per dieną išgeria didesnį kiekį skysčių, o tai labai džiugina. Smagi, patvari, paprastai sudedama, nepraleidžianti vandens ir dar kelianti apetitą atsigerti.