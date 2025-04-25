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  • Без разливане – за пиене без цапане
  • Без разливане – за пиене без цапане
  • Без разливане – за пиене без цапане
  • Без разливане – за пиене без цапане
  • Без разливане – за пиене без цапане
  • Без разливане – за пиене без цапане
  • Без разливане – за пиене без цапане
  • Без разливане – за пиене без цапане
  • Без разливане – за пиене без цапане
  • Без разливане – за пиене без цапане
  • Без разливане – за пиене без цапане
  • Без разливане – за пиене без цапане
  • Без разливане – за пиене без цапане
  • Без разливане – за пиене без цапане

Прекратен продукт

Philips Avent -Мека, устойчива на хапане чаша с улей

SCF802/01

4.3
| (43) Отзиви | 88% препоръчват този продукт
Без разливане – за пиене без цапане
Чашата с улей Avent My Grippy на Philips разполага с уникален клапан и е без разливане, което е потвърдено от майките! Тя разполага с текстура против хлъзгане и профилна форма за малки ръчички, което помага на малките деца уверено да развиват умения за самостоятелно пиене.
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Улей, устойчив на хапане при растящи зъби

Без разливане – за пиене без цапане

  • Чаша с накрайник My Grippy

  • 300 мл/10 унции

  • 9 м +

  • Опаковка – 1 бр.

Усъвършенствана клапа – пиене без разливане

Усъвършенствана клапа – пиене без разливане

Нищо не може да се сравнява с доброто приключение. Просто попитайте Вашето мъниче. А когато е навън, тази неразливаща чашка с накрайник гарантира пиене без разливане. Уникалната клапа гарантира, че течността тече само когато Вашето прохождащо дете отпива, така че няма нужда да се притеснявате за малки разливания или преобръщащи се чаши. Не се доверявайте просто на думите ни – 91% от майките са съгласни, че тази чашка не се разлива*

Мек, устойчив на хапане улей за растящи зъби

Мек, устойчив на хапане улей за растящи зъби

Когато става въпрос за удобно и лесно пиене малките деца имат нужда от улей, който е не само нежен към венците, но може също така да издържи на израстващите зъби. Чашката с улей My Grippy осигурява и двете благодарение на устойчивия на хапане улей, който е мек.

Контурна форма и неплъзгаща се текстура

Контурна форма и неплъзгаща се текстура

Вашето дете ще се научи смело да пие самостоятелно за нула време, благодарение на лесния за хващане дизайн на чашата. Нейната контурна форма и неплъзгаща се текстура правят лесно държането от малки ръчички.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

43

Отзиви

88%

препоръчват този продукт

25/04/2025

România

România

Super

Suntem tare mulumiti de ea are rol bun pentru gingiile fetitei. Doar ca idee o imbunatatire pe viitor ar fi la capac (care este foarte atractiv pentru fetita noastra) sa ii puneti un cauciuc pe margine astfel incat sa fie mai potrivit pentru dentitie.

Предимства

Nu curge si ne place ca se adapteaza cu biberoanele avent

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за - SCF802/02 Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за - SCF802/02 Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături

05/07/2023

Magyarország

Magyarország

Потвърден купувач

Tényleg nem folyik

Tényleg nem folyik, könnyen megfogható, kapható hozzá minden alkatrész.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár

31/05/2022

Magyarország

Magyarország

Rágásnak is ellenáll

A kisfiam sokkal többet iszik egy nap ebből az itatóból mint a többiből. Ráadásul az sem árt neki, hogy megrágja.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за - SCF802/01 Puha, harapásálló csőrös pohár

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за - SCF802/01 Puha, harapásálló csőrös pohár

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