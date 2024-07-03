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  • Позволява здравословното развитие на устата*
  • Позволява здравословното развитие на устата*
  • Позволява здравословното развитие на устата*
  • Позволява здравословното развитие на устата*
  • Позволява здравословното развитие на устата*

Прекратен продукт

Philips AventЧаши със сламка

SCF798/02

4.6
| (479) Отзиви | 93% препоръчват този продукт
Позволява здравословното развитие на устата*
Чашата със сламка Philips Avent Bendy с контурна форма е идеалният избор за подрастващи и активни деца и позволява здравословно развитие на устата. Разработена от експерти, за да стане възможно най-добрата ни чаша със сламка.*
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Клапан против изтичане за предотвратяване на разливания

Позволява здравословното развитие на устата*

  • Чаша със сламка Bendy

  • 300 мл/10 унции

  • 12 м +

  • Опаковка – 1 бр.

Чашите Philips Avent следват развитието на вашето дете

Ключова стъпка от развитието на детето е да се научи да пие самостоятелно. Ние подкрепяме опитите на детето за преминаване към самостоятелно пиене, като му помагаме за лесен преход от гърда или шише към отворена чаша. Като се учим се от специалисти по здравни грижи, нашите различни решения със зърна, меки и твърди биберони, сламки и пиене на 360° около ръба следват развитието на детето и стимулират неговите новопридобити двигателни функции и умения за пиене. Нашите първокласни решения са разработени с мисълта за удобство и хигиена.

Профилна форма и текстура против плъзгане за лесно хващане

Чашата от 10 унции (300 мл) е идеалният размер, за да поддържа детето ви хидратирано през целия ден и през активните часове. Дизайнът с капачка на панта поддържа сламката чиста, когато я изваждате и поставяте. Профилната форма на чашата и текстурата против плъзгане улесняват хващането и захвата за ръцете на малките деца, което позволява на мъниците уверено да развиват умения на самостоятелно пиене.

По-ниската сламка се огъва за лесно пиене до последната глътка

По-ниската сламка се огъва за лесно пиене до последната глътка

По-ниската част на сламката се огъва, така че сламката лесно достига до течността, което ви позволява да пиете в естествено положение на пиене.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

479

Отзиви

93%

препоръчват този продукт

03/07/2024

Srbija

Srbija

Najbolje flasice

Do samog kraja smo ih koristili, izdrzljive, i beba oh je prihvatila savrseno

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF798/02 Straw Cups

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF798/02 Straw Cups

21/04/2023

Srbija

Srbija

Predigra flašica za vodu i sok

Dete bez problema i prosipanja pije, do poslednje kapi

Предимства

Dizajn i praktičnost

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF798/02 Straw Cups

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF798/02 Straw Cups

21/04/2023

Srbija

Srbija

Sara konačno pije vodu

Idealan proizvod za vežbu da dete samostalno pije. Praktičan oblik koji dete sa lakoćom drži.

Предимства

Materijal, oblik, atraktivni izgled

Недостатъци

Jedina mana je što nam se pokidala slamčica a ne možemo naći samo taj deo da zamenimo.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF798/02 Straw Cups

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF798/02 Straw Cups

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      1. Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца. 

      1. 90% от 200 анкетирани педиатрични зъболекари от САЩ се съгласяват, че дизайнът на нашата чаша със сламка позволява здравословно орално развитие. 89% се съгласяват, че пиенето през сламка упражнява устните мускули, изграждайки орална сила (независимо онлайн проучване, САЩ, април 2016 г.). Разработено с речеви педиатри, зъболекари, ергономисти и акушерки.