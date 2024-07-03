Прекратен продукт
Чаша със сламка Bendy
300 мл/10 унции
12 м +
Опаковка – 1 бр.
Ключова стъпка от развитието на детето е да се научи да пие самостоятелно. Ние подкрепяме опитите на детето за преминаване към самостоятелно пиене, като му помагаме за лесен преход от гърда или шише към отворена чаша. Като се учим се от специалисти по здравни грижи, нашите различни решения със зърна, меки и твърди биберони, сламки и пиене на 360° около ръба следват развитието на детето и стимулират неговите новопридобити двигателни функции и умения за пиене. Нашите първокласни решения са разработени с мисълта за удобство и хигиена.
Чашата от 10 унции (300 мл) е идеалният размер, за да поддържа детето ви хидратирано през целия ден и през активните часове. Дизайнът с капачка на панта поддържа сламката чиста, когато я изваждате и поставяте. Профилната форма на чашата и текстурата против плъзгане улесняват хващането и захвата за ръцете на малките деца, което позволява на мъниците уверено да развиват умения на самостоятелно пиене.
По-ниската част на сламката се огъва, така че сламката лесно достига до течността, което ви позволява да пиете в естествено положение на пиене.
4.6
от 5
479
Отзиви
93%
препоръчват този продукт
Jelena2506
03/07/2024
Srbija
Najbolje flasice
Do samog kraja smo ih koristili, izdrzljive, i beba oh je prihvatila savrseno
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF798/02 Straw Cups
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF798/02 Straw Cups
SK2617
21/04/2023
Srbija
Част от промоцията
Predigra flašica za vodu i sok
Dete bez problema i prosipanja pije, do poslednje kapi
Предимства
Dizajn i praktičnost
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF798/02 Straw Cups
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF798/02 Straw Cups
Sarinamama
21/04/2023
Srbija
Част от промоцията
Sara konačno pije vodu
Idealan proizvod za vežbu da dete samostalno pije. Praktičan oblik koji dete sa lakoćom drži.
Предимства
Materijal, oblik, atraktivni izgled
Недостатъци
Jedina mana je što nam se pokidala slamčica a ne možemo naći samo taj deo da zamenimo.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF798/02 Straw Cups
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF798/02 Straw Cups
Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца.
90% от 200 анкетирани педиатрични зъболекари от САЩ се съгласяват, че дизайнът на нашата чаша със сламка позволява здравословно орално развитие. 89% се съгласяват, че пиенето през сламка упражнява устните мускули, изграждайки орална сила (независимо онлайн проучване, САЩ, април 2016 г.). Разработено с речеви педиатри, зъболекари, ергономисти и акушерки.