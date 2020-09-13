Прекратен продукт
Чаша със сламка Bendy
200 мл/7 унции
9 м +
Опаковка – 1 бр.
Ключова стъпка от развитието на детето е да се научи да пие самостоятелно. Ние подкрепяме опитите на детето за преминаване към самостоятелно пиене, като му помагаме за лесен преход от гърда или шише към отворена чаша. Като се учим се от специалисти по здравни грижи, нашите различни решения със зърна, меки и твърди биберони, сламки и пиене на 360° около ръба следват развитието на детето и стимулират неговите новопридобити двигателни функции и умения за пиене. Нашите първокласни решения са разработени с мисълта за удобство и хигиена.
Вградените дръжки на чашата са ергономично проектирани, което улеснява хващането на чашата от малки ръце. Меката гъвкава сламка е нежна към венците,а леката и малка на размер чаша е идеална за първи глътки със сламка.
По-ниската част на сламката се огъва, така че сламката лесно достига до течността, което ви позволява да пиете в естествено положение на пиене.
4.8
от 5
217
Отзиви
97%
препоръчват този продукт
LoveLove
13/09/2020
България
Чаша със скамка
Много удобен продукт .Лесен за захващане от детето .Не тече
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF796/02 Чаши със сламка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF796/02 Чаши със сламка
Mima111222333444
21/04/2023
Srbija
Част от промоцията
Odličan, beba je lako prihvatila i bez problema
Beba je lako prihvatila i bez problema počela da pije vodu, sokic i ostalo iz Ive flasice. Ne odvajamo se od ne
Предимства
Kvalitet, dizajn
Недостатъци
Mala milimetraza
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF796/01 Straw Cups
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF796/01 Straw Cups
Milicaisrdjan
21/04/2023
Srbija
Част от промоцията
Fenomenalna stvarcica
Mi je koristimo bas dugo mislim da smo je sa oko godinu dana kupili Sada imamo 3 Pregrizlii smo slamcicu taman bi nam dobro došla nova
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF796/01 Straw Cups
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF796/01 Straw Cups
Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца.
90% от 200 анкетирани педиатрични зъболекари от САЩ се съгласяват, че дизайнът на нашата чаша със сламка позволява здравословно орално развитие. 89% се съгласяват, че пиенето през сламка упражнява устните мускули, изграждайки орална сила (независимо онлайн проучване, САЩ, април 2016 г.). Разработено с речеви педиатри, зъболекари, ергономисти и акушерки.