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  • Позволява здравословното развитие на устата*
  • Позволява здравословното развитие на устата*
  • Позволява здравословното развитие на устата*
  • Позволява здравословното развитие на устата*
  • Позволява здравословното развитие на устата*

Прекратен продукт

Philips AventЧаши със сламка

SCF796/01

4.8
| (217) Отзиви | 97% препоръчват този продукт
Позволява здравословното развитие на устата*
Чашата със сламка Philips Avent Bendy с ергономични дръжки е идеална за първи глътки от сламка и позволява здравословно развитие на устата.* Разработена от експерти, за да стане възможно най-добрата ни чаша със сламка.*
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Клапан против изтичане за предотвратяване на разливания

Позволява здравословното развитие на устата*

  • Чаша със сламка Bendy

  • 200 мл/7 унции

  • 9 м +

  • Опаковка – 1 бр.

Чашите Philips Avent следват развитието на вашето дете

Ключова стъпка от развитието на детето е да се научи да пие самостоятелно. Ние подкрепяме опитите на детето за преминаване към самостоятелно пиене, като му помагаме за лесен преход от гърда или шише към отворена чаша. Като се учим се от специалисти по здравни грижи, нашите различни решения със зърна, меки и твърди биберони, сламки и пиене на 360° около ръба следват развитието на детето и стимулират неговите новопридобити двигателни функции и умения за пиене. Нашите първокласни решения са разработени с мисълта за удобство и хигиена.

Ергономични дръжки и мека сламка – идеална за малки деца

Вградените дръжки на чашата са ергономично проектирани, което улеснява хващането на чашата от малки ръце. Меката гъвкава сламка е нежна към венците,а леката и малка на размер чаша е идеална за първи глътки със сламка.

По-ниската сламка се огъва за лесно пиене до последната глътка

По-ниската сламка се огъва за лесно пиене до последната глътка

По-ниската част на сламката се огъва, така че сламката лесно достига до течността, което ви позволява да пиете в естествено положение на пиене.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

217

Отзиви

97%

препоръчват този продукт

13/09/2020

България

България

Чаша със скамка

Много удобен продукт .Лесен за захващане от детето .Не тече

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF796/02 Чаши със сламка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF796/02 Чаши със сламка

21/04/2023

Srbija

Srbija

Odličan, beba je lako prihvatila i bez problema

Beba je lako prihvatila i bez problema počela da pije vodu, sokic i ostalo iz Ive flasice. Ne odvajamo se od ne

Предимства

Kvalitet, dizajn

Недостатъци

Mala milimetraza

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF796/01 Straw Cups

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF796/01 Straw Cups

21/04/2023

Srbija

Srbija

Fenomenalna stvarcica

Mi je koristimo bas dugo mislim da smo je sa oko godinu dana kupili Sada imamo 3 Pregrizlii smo slamcicu taman bi nam dobro došla nova

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF796/01 Straw Cups

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF796/01 Straw Cups

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      1. Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца. 

      1. 90% от 200 анкетирани педиатрични зъболекари от САЩ се съгласяват, че дизайнът на нашата чаша със сламка позволява здравословно орално развитие. 89% се съгласяват, че пиенето през сламка упражнява устните мускули, изграждайки орална сила (независимо онлайн проучване, САЩ, април 2016 г.). Разработено с речеви педиатри, зъболекари, ергономисти и акушерки.