Прекратен продукт
340 мл
340 мл/12 унции
12 м +
Тази чаша без биберон позволява пиене на 360° около ръба, точно както при чашите на възрастните.
Дизайнът на чашата без биберон позволява на зъбите да растат здравословно.
Тази чаша без биберон разполага с уникален клапан, който се активира с устни, така че течността да протича от чашата, когато детето натисне ръба с устна. Между глътките клапанът автоматично се затваря, така че да не се притеснявате за разливане или бъркотия.
4.7
от 5
52
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Bazsi27
17/12/2020
Magyarország
Gyors pohárra szoktatáshoz
A minőség fontos főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips ivópohárral igen gyorsan át tudtuk szoktatni a gyermeket a rendes pohárból való ivásra. Egy kicsit kicsorog olykor a szája mellett, de lehet ennek az a célja, hogy rájöjjön a gyerek a helyes pohár tartásra ivás közben. Kb 1 hónapig ha használtuk, mert utána már a rendes pohárból ivott. Praktikus fej kialakítás, mely meggátolja a folyadék kifolyását, ha eldőlne.
Предимства
Ha gyorsan akarjuk pohár használatához szoktatni a gyermekünket.
Недостатъци
-
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF784/00 Első Ivópohár
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF784/00 Első Ivópohár
Alexandra89
04/12/2020
Magyarország
Remek pohár
Nagyon szeretjük, nagyon könnyen megtanult belőle önállóan inni a kislányom. Néha kicsit több jön belőle egyszerre, ilyenkor kicsorog a szája mellett, de tanulni tökéletes volt. Plusz előnye a kupak, így bárhová el lehet vinni magunkkal.
Предимства
kialakítás
Недостатъци
nincs
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF784/00 Első Ivópohár
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF784/00 Első Ivópohár
Zazi28
19/02/2020
Magyarország
Ajánlom
Nagyon jó kis pohár. Az elején figyelni kell, mert ha egyedül iszik a baba és nagyon megdönti a poharat hirtelen sok folyadék juthat a szájába. Szóval tényleg tanuló pohár. :)
Предимства
Lezárható, nem csöpög
Недостатъци
Kicsit nehéz szét és összerakni.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF784/00 Első Ivópohár
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF784/00 Első Ivópohár
Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца.
77% от анкетираните детски зъболекари се съгласяват, че тази чаша позволява правилното развитие на устата (независимо онлайн проучване, САЩ, април 2016 г.)
72% от анкетираните детски зъболекари препоръчват технологията за активиране с устни (независимо онлайн проучване, САЩ, април 2016 г.)