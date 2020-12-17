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  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен

Прекратен продукт

Philips AventЧаша за пораснали

SCF784/00

4.7
| (52) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Помага за прехода към пиене като възрастен
Улеснете прехода на вашето дете от пиене с неразливащи се чаши с дръжки към отворена чаша, като избегнете бъркотията! Технологията "активиране с устни" означава, че течността потича от чашата само когато устните на детето са притиснали ръба.
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Идеалната чаша за приучване на растящото дете

Помага за прехода към пиене като възрастен

  • 340 мл

  • 340 мл/12 унции

  • 12 м +

Детето пие на 360° около ръба, точно както при чашите на възрастните

Детето пие на 360° около ръба, точно както при чашите на възрастните

Тази чаша без биберон позволява пиене на 360° около ръба, точно както при чашите на възрастните.

Позволява здравословното развитие на устата*

Позволява здравословното развитие на устата*

Дизайнът на чашата без биберон позволява на зъбите да растат здравословно.

Технология за активиране с устни

Технология за активиране с устни

Тази чаша без биберон разполага с уникален клапан, който се активира с устни, така че течността да протича от чашата, когато детето натисне ръба с устна. Между глътките клапанът автоматично се затваря, така че да не се притеснявате за разливане или бъркотия.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

52

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

2

17/12/2020

Magyarország

Magyarország

Gyors pohárra szoktatáshoz

A minőség fontos főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips ivópohárral igen gyorsan át tudtuk szoktatni a gyermeket a rendes pohárból való ivásra. Egy kicsit kicsorog olykor a szája mellett, de lehet ennek az a célja, hogy rájöjjön a gyerek a helyes pohár tartásra ivás közben. Kb 1 hónapig ha használtuk, mert utána már a rendes pohárból ivott. Praktikus fej kialakítás, mely meggátolja a folyadék kifolyását, ha eldőlne.

Предимства

Ha gyorsan akarjuk pohár használatához szoktatni a gyermekünket.

Недостатъци

-

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF784/00 Első Ivópohár

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF784/00 Első Ivópohár

04/12/2020

Magyarország

Magyarország

Remek pohár

Nagyon szeretjük, nagyon könnyen megtanult belőle önállóan inni a kislányom. Néha kicsit több jön belőle egyszerre, ilyenkor kicsorog a szája mellett, de tanulni tökéletes volt. Plusz előnye a kupak, így bárhová el lehet vinni magunkkal.

Предимства

kialakítás

Недостатъци

nincs

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF784/00 Első Ivópohár

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF784/00 Első Ivópohár

19/02/2020

Magyarország

Magyarország

Ajánlom

Nagyon jó kis pohár. Az elején figyelni kell, mert ha egyedül iszik a baba és nagyon megdönti a poharat hirtelen sok folyadék juthat a szájába. Szóval tényleg tanuló pohár. :)

Предимства

Lezárható, nem csöpög

Недостатъци

Kicsit nehéz szét és összerakni.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF784/00 Első Ivópohár

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF784/00 Első Ivópohár

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      1. Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца. 

      1. 77% от анкетираните детски зъболекари се съгласяват, че тази чаша позволява правилното развитие на устата (независимо онлайн проучване, САЩ, април 2016 г.)

      2. 72% от анкетираните детски зъболекари препоръчват технологията за активиране с устни (независимо онлайн проучване, САЩ, април 2016 г.)