Прекратен продукт
260 мл
260 мл/9 унции
9 м +
Тази чаша без биберон позволява пиене на 360° около ръба, точно както при чашите на възрастните.
Дизайнът на чашата без биберон позволява на зъбите да растат здравословно.
Тази чаша без биберон разполага с уникален клапан, който се активира с устни, така че течността да протича от чашата, когато детето натисне ръба с устна. Между глътките клапанът автоматично се затваря, така че да не се притеснявате за разливане или бъркотия.
4.5
от 5
73
Отзиви
88%
препоръчват този продукт
Mama8388213
14/05/2020
Україна
Удобная форма
Я мама впервые. Для меня было важно чтобы бутылочка была удобной и чтобы малышу было комфортно принимать пищу. Без размышлений я приобрела именно этой фирмы бутылочку и не жалею.очень удобная рельефность бутылочки не скользит в руках. Ребенок принимает пищу не заглатывая воздух.я очень довольна.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF782/00 "Доросла" чашка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF782/00 "Доросла" чашка
Stefan2803
08/05/2020
România
Потвърден купувач
Foarte multumit
Caliatate buna a materialelor, usor de folosit , recomand
Предимства
calitate buna a materialelor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF782/17 Cană "Sunt mare"
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF782/17 Cană "Sunt mare"
Loana
23/02/2020
Magyarország
Praktikus és aranyos
Egy hét alatt megtanult belőle inni a 7 hónapos fiam, azóta többnyire egyedül használja. Nagyon jó kis pohár, szeretjük. Praktikus és aranyos
Предимства
Könnyen iszik belőle a baba egyedül. Nem borul ki belőle a víz. Könnyű tisztítani.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF782/15 Első Ivópohár
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF782/15 Első Ivópohár
Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца.
77% от анкетираните детски зъболекари се съгласяват, че тази чаша позволява правилното развитие на устата (независимо онлайн проучване, САЩ, април 2016 г.)
72% от анкетираните детски зъболекари препоръчват технологията за активиране с устни (независимо онлайн проучване, САЩ, април 2016 г.)