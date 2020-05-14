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  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен

Прекратен продукт

Philips AventЧаша за пораснали

SCF782/17

4.5
| (73) Отзиви | 88% препоръчват този продукт
Помага за прехода към пиене като възрастен
Улеснете прехода на вашето дете от пиене с неразливащи се чаши с дръжки към отворена чаша, като избегнете бъркотията! Технологията "активиране с устни" означава, че течността потича от чашата само когато устните на детето са притиснали ръба.
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Идеалната чаша за приучване на растящото дете

Помага за прехода към пиене като възрастен

  • 260 мл

  • 260 мл/9 унции

  • 9 м +

Детето пие на 360° около ръба, точно както при чашите на възрастните

Детето пие на 360° около ръба, точно както при чашите на възрастните

Тази чаша без биберон позволява пиене на 360° около ръба, точно както при чашите на възрастните.

Позволява здравословното развитие на устата*

Позволява здравословното развитие на устата*

Дизайнът на чашата без биберон позволява на зъбите да растат здравословно.

Технология за активиране с устни

Технология за активиране с устни

Тази чаша без биберон разполага с уникален клапан, който се активира с устни, така че течността да протича от чашата, когато детето натисне ръба с устна. Между глътките клапанът автоматично се затваря, така че да не се притеснявате за разливане или бъркотия.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

73

Отзиви

88%

препоръчват този продукт

14/05/2020

Україна

Україна

Удобная форма

Я мама впервые. Для меня было важно чтобы бутылочка была удобной и чтобы малышу было комфортно принимать пищу. Без размышлений я приобрела именно этой фирмы бутылочку и не жалею.очень удобная рельефность бутылочки не скользит в руках. Ребенок принимает пищу не заглатывая воздух.я очень довольна.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF782/00 "Доросла" чашка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF782/00 "Доросла" чашка

08/05/2020

România

România

Потвърден купувач

Foarte multumit

Caliatate buna a materialelor, usor de folosit , recomand

Предимства

calitate buna a materialelor

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF782/17 Cană "Sunt mare"

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF782/17 Cană "Sunt mare"

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Praktikus és aranyos

Egy hét alatt megtanult belőle inni a 7 hónapos fiam, azóta többnyire egyedül használja. Nagyon jó kis pohár, szeretjük. Praktikus és aranyos

Предимства

Könnyen iszik belőle a baba egyedül. Nem borul ki belőle a víz. Könnyű tisztítani.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF782/15 Első Ivópohár

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF782/15 Első Ivópohár

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      1. Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца. 

      1. 77% от анкетираните детски зъболекари се съгласяват, че тази чаша позволява правилното развитие на устата (независимо онлайн проучване, САЩ, април 2016 г.)

      2. 72% от анкетираните детски зъболекари препоръчват технологията за активиране с устни (независимо онлайн проучване, САЩ, април 2016 г.)