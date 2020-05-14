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  • Помага за прехода към пиене като възрастен
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  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен
  • Помага за прехода към пиене като възрастен

Прекратен продукт

Philips AventЧаша за пораснали

SCF782/00

4.5
| (73) Отзиви | 88% препоръчват този продукт
Помага за прехода към пиене като възрастен
Улеснете прехода на вашето дете от пиене с неразливащи се чаши с дръжки към отворена чаша, като избегнете бъркотията! Технологията "активиране с устни" означава, че течността потича от чашата само когато устните на детето са притиснали ръба.
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Идеалната чаша за приучване на растящото дете

Помага за прехода към пиене като възрастен

  • 260 мл

  • 260 мл/9 унции

  • 9 м +

Детето пие на 360° около ръба, точно както при чашите на възрастните

Детето пие на 360° около ръба, точно както при чашите на възрастните

Тази чаша без биберон позволява пиене на 360° около ръба, точно както при чашите на възрастните.

Позволява здравословното развитие на устата*

Позволява здравословното развитие на устата*

Дизайнът на чашата без биберон позволява на зъбите да растат здравословно.

Технология за активиране с устни

Технология за активиране с устни

Тази чаша без биберон разполага с уникален клапан, който се активира с устни, така че течността да протича от чашата, когато детето натисне ръба с устна. Между глътките клапанът автоматично се затваря, така че да не се притеснявате за разливане или бъркотия.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

73

Отзиви

88%

препоръчват този продукт

14/05/2020

Україна

Україна

Удобная форма

Я мама впервые. Для меня было важно чтобы бутылочка была удобной и чтобы малышу было комфортно принимать пищу. Без размышлений я приобрела именно этой фирмы бутылочку и не жалею.очень удобная рельефность бутылочки не скользит в руках. Ребенок принимает пищу не заглатывая воздух.я очень довольна.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF782/00 "Доросла" чашка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF782/00 "Доросла" чашка

08/05/2020

România

România

Потвърден купувач

Foarte multumit

Caliatate buna a materialelor, usor de folosit , recomand

Предимства

calitate buna a materialelor

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF782/17 Cană "Sunt mare"

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF782/17 Cană "Sunt mare"

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Praktikus és aranyos

Egy hét alatt megtanult belőle inni a 7 hónapos fiam, azóta többnyire egyedül használja. Nagyon jó kis pohár, szeretjük. Praktikus és aranyos

Предимства

Könnyen iszik belőle a baba egyedül. Nem borul ki belőle a víz. Könnyű tisztítani.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF782/15 Első Ivópohár

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF782/15 Első Ivópohár

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      1. Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца. 

      1. 77% от анкетираните детски зъболекари се съгласяват, че тази чаша позволява правилното развитие на устата (независимо онлайн проучване, САЩ, април 2016 г.)

      2. 72% от анкетираните детски зъболекари препоръчват технологията за активиране с устни (независимо онлайн проучване, САЩ, април 2016 г.)