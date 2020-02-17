Прекратен продукт
260 мл/9 унции
12 м +, със сламка
4.6
от 5
23
Отзиви
95%
препоръчват този продукт
Iliszke
17/02/2020
Magyarország
Öröm az ivás!
A szívószál miatt nagyon szereti a lányom! Sajnos a cumisüvegeket nagyon elutasítja, ezért örültem h végre ebböl elfogadja a tejitalát :)
Предимства
Masszív anyag, könnyű tisztíthatóság!
Недостатъци
-
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF766/00 Avent Szigetelt szívószálas itatópohár
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF766/00 Avent Szigetelt szívószálas itatópohár
marikam
11/02/2020
Česká republika
Служител на Philips
Moc spokojena skvele funkce
[Employee of philipsglobal] S timto resenim jsem byla spokojena a funguje za me mov hezky.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem
barunka85
20/12/2019
Česká republika
Потвърден купувач
Lahvičku doporučujeme
Výrobek doporučuji pro všechny rodiče co tráví hodně času venku. Pití vydrží dlouho teplé, ale nikdy se nestalo že by bylo úplně horké. S hrníčkem jsme moc spokojeni a těším se až ho vyzkoušíme i na horách. Hrneček neteče, dobře se udržuje.
Предимства
údržba, tekutina vydrží teplá
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem
Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца.