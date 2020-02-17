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  • Запазва температурата на напитките по-дълго време
  • Запазва температурата на напитките по-дълго време
  • Запазва температурата на напитките по-дълго време
  • Запазва температурата на напитките по-дълго време
  • Запазва температурата на напитките по-дълго време
  • Запазва температурата на напитките по-дълго време
  • Запазва температурата на напитките по-дълго време

Прекратен продукт

Philips AventТермочаши със сламка

SCF766/00

4.6
| (23) Отзиви | 95% препоръчват този продукт
Запазва температурата на напитките по-дълго време
Термочашата със сламка Avent SCF766/00 ви помага да запазите напитките по-дълго време топли или хладни, за да доставите повече удоволствие на детето си! Тя е херметична и лесна за самостоятелно използване от детето с уникалната си капачка на винт.
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Херметична, лесна за самостоятелно използване от детето

Запазва температурата на напитките по-дълго време

  • 260 мл/9 унции

  • 12 м +, със сламка

Запазва подходящата температура на напитките по-дълго време

Мека сламка с вграден клапан срещу разливане

Лесно използване – напитката тече леко, когато детето отпива

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

23

Отзиви

95%

препоръчват този продукт

3
2

17/02/2020

Magyarország

Magyarország

Öröm az ivás!

A szívószál miatt nagyon szereti a lányom! Sajnos a cumisüvegeket nagyon elutasítja, ezért örültem h végre ebböl elfogadja a tejitalát :)

Предимства

Masszív anyag, könnyű tisztíthatóság!

Недостатъци

-

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF766/00 Avent Szigetelt szívószálas itatópohár

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF766/00 Avent Szigetelt szívószálas itatópohár

11/02/2020

Česká republika

Česká republika

Служител на Philips

Moc spokojena skvele funkce

[Employee of philipsglobal] S timto resenim jsem byla spokojena a funguje za me mov hezky.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem

20/12/2019

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Lahvičku doporučujeme

Výrobek doporučuji pro všechny rodiče co tráví hodně času venku. Pití vydrží dlouho teplé, ale nikdy se nestalo že by bylo úplně horké. S hrníčkem jsme moc spokojeni a těším se až ho vyzkoušíme i na horách. Hrneček neteče, dobře se udržuje.

Предимства

údržba, tekutina vydrží teplá

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem

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