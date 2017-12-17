Прекратен продукт
Комплект резервни сламки
С четка
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
liskahana
17/12/2017
Česká republika
Praktická a super věc.
Zakoupila jsem lahvičku s brčkem jiné značky a vůbec mi nedošlo, že by mohl nastat problém. Jenže za pár dní bylo brčko zanesené a hádejte co - náhradní této značky se nevyrábí a o kartáčku jsem si taky mohla jen nechat zdát. Lahvička letěla do koše. Takže za mě je toto super!
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Този отзив е направен за SCF764/00 Hrnečky s brčkem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF764/00 Hrnečky s brčkem
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