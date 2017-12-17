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  • Запазва чашата със сламка чиста по всяко време
  • Запазва чашата със сламка чиста по всяко време
  • Запазва чашата със сламка чиста по всяко време
  • Запазва чашата със сламка чиста по всяко време

Прекратен продукт

Philips AventЧаши със сламка

SCF764/00

5
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт
Запазва чашата със сламка чиста по всяко време
Комплектът резервни сламки Philips Avent SCF764/00 с четка включва 2 комплекта със сменяеми сламки и четка за почистване. Така сламката в чашата може да се поддържа винаги чиста и хигиенична, готова за използване по всяко време!
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Силиконови сламки за смяна с четка за почистване

Запазва чашата със сламка чиста по всяко време

  • Комплект резервни сламки

  • С четка

Включва 2 резервни сламки и четка за почистване

За чаши със сламка 260 мл/9 унции

Четката позволява лесно почистване на сламката

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

Praktická a super věc.

Zakoupila jsem lahvičku s brčkem jiné značky a vůbec mi nedošlo, že by mohl nastat problém. Jenže za pár dní bylo brčko zanesené a hádejte co - náhradní této značky se nevyrábí a o kartáčku jsem si taky mohla jen nechat zdát. Lahvička letěla do koše. Takže za mě je toto super!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF764/00 Hrnečky s brčkem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF764/00 Hrnečky s brčkem

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