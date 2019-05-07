Ez az itatópohár hozta meg nekünk az önálló ivás élményét. A kis kék itató mára már állandó társa a kisfiamnak, aki boldogan szolgálja ki magát, ha megszomjazott (a csőrös itatókhoz mindig kellett a segítségem), én pedig azért szeretem, mert a szívószál bebújik a kupak alá, ha épp nem használjuk, így higiénikusan szállítható, tárolható, ráadásul akkor sem szivárog, ha csak úgy bedobom a táskámba.