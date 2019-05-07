Прекратен продукт
260 мл/9 унции
12 м +, със сламка
5.0
от 5
14
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Crinutza
07/05/2019
România
Imi place
Este foarte ok, deși noi il folosim cu tetina de biberon, nu știe încă să folosească paiul , este foarte ușor de ținut în mânuță, fetița își ține singura sticla
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF760/00 Cană cu pai
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF760/00 Cană cu pai
Nicoleta30
03/07/2018
România
Recenzie pentru campania Phillips avent
Si acum la 4 ani o folosim.Usor de transportat,nu se varsa,bea cu usurinta din el,incape in orice geanta si cel mai important ma incantat faptul ca pot gasii sa inlocuiesc paiele dupa o anumita perioada de folosire.Geniale!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF760/00 Cană cu pai
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF760/00 Cană cu pai
Simon2016
24/07/2017
Magyarország
Mindenütt velünk van
Ez az itatópohár hozta meg nekünk az önálló ivás élményét. A kis kék itató mára már állandó társa a kisfiamnak, aki boldogan szolgálja ki magát, ha megszomjazott (a csőrös itatókhoz mindig kellett a segítségem), én pedig azért szeretem, mert a szívószál bebújik a kupak alá, ha épp nem használjuk, így higiénikusan szállítható, tárolható, ráadásul akkor sem szivárog, ha csak úgy bedobom a táskámba.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF760/00 Avent Szívószálas itatópohár
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF760/00 Avent Szívószálas itatópohár
Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца.