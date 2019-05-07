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  • Капачката на винт запазва сламката чиста, когато сте навън
  • Капачката на винт запазва сламката чиста, когато сте навън
  • Капачката на винт запазва сламката чиста, когато сте навън
  • Капачката на винт запазва сламката чиста, когато сте навън
  • Капачката на винт запазва сламката чиста, когато сте навън
  • Капачката на винт запазва сламката чиста, когато сте навън

Прекратен продукт

Philips AventЧаши със сламка

SCF760/00

5
| (14) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Капачката на винт запазва сламката чиста, когато сте навън
Чашата със сламка Philips Avent SCF760/00 е идеална за вашето растящо дете. Тя е херметична, лесна за самостоятелно използване от детето, с уникална капачка на винт, напълно разглобяема и лесна за почистване.
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Херметична, лесна за самостоятелно използване от детето

Капачката на винт запазва сламката чиста, когато сте навън

  • 260 мл/9 унции

  • 12 м +, със сламка

Сламка от мек силикон с вграден клапан срещу разливане

Детето с лекота отваря и затваря капачката чрез завъртане

Капачката на винт запазва сламката чиста

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

14

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
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07/05/2019

România

România

Imi place

Este foarte ok, deși noi il folosim cu tetina de biberon, nu știe încă să folosească paiul , este foarte ușor de ținut în mânuță, fetița își ține singura sticla

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF760/00 Cană cu pai

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF760/00 Cană cu pai

03/07/2018

România

România

Recenzie pentru campania Phillips avent

Si acum la 4 ani o folosim.Usor de transportat,nu se varsa,bea cu usurinta din el,incape in orice geanta si cel mai important ma incantat faptul ca pot gasii sa inlocuiesc paiele dupa o anumita perioada de folosire.Geniale!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF760/00 Cană cu pai

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF760/00 Cană cu pai

24/07/2017

Magyarország

Magyarország

Mindenütt velünk van

Ez az itatópohár hozta meg nekünk az önálló ivás élményét. A kis kék itató mára már állandó társa a kisfiamnak, aki boldogan szolgálja ki magát, ha megszomjazott (a csőrös itatókhoz mindig kellett a segítségem), én pedig azért szeretem, mert a szívószál bebújik a kupak alá, ha épp nem használjuk, így higiénikusan szállítható, tárolható, ráadásul akkor sem szivárog, ha csak úgy bedobom a táskámba.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF760/00 Avent Szívószálas itatópohár

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF760/00 Avent Szívószálas itatópohár

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