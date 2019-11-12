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  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане

Прекратен продукт

Philips AventЧаша с улей

SCF751/07

4.1
| (72) Отзиви
Отпиване без протичане
Новата чашка за отпиване Philips Avent без бисфенол-А разполага с чакаща патент клапа, която предотвратява разливането. Мекият улей и ръкохватки осигуряват на мъничето ви лесно пиене. Лесно за детето ви, удобно за вас.
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Лесен преход от шише към чашка

Отпиване без протичане

  • Отпиване без протичане

  • 7 унции/200 мл

  • 6 м +

Без изтичане! Потвърдено от майките

Без повече бъркотия! Новата чакаща патент клапа гарантира, че водата излиза само когато детето пие.

Наклонен улей намалява накланянето на главата

Наклонен улей намалява накланянето на главата

Наклоненият улей е проектиран да помогне на децата да поемат своите първи глътки лесно, без да накланят твърде много глава назад.

Меки помощни ръкохватки за малки ръчички

Меки помощни ръкохватки за малки ръчички

Помощните ръкохватки помагат на вашето мъниче да държи чашата и да пие само. Тези ръкохватки са оформени за лесно хващане от малки ръчички, а също са гумирани, за да не се изплъзват.

Технически данни

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Отзиви

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4.1

от 5

72

Отзиви

12/11/2019

Україна

Україна

Очень удобная и качественная чашечка-непроливайка!

Мой ребенок от начала растет только с фирмой Avent. Я очень доверяю данному бренду, так как он надежный, качественный, нету лишних запахов и послевкусие не отдает пластмассой! Как только начали сами пить,то сразу же купили эту чашку-непроливайку, конечно же розовую) Теперь ребенок грызет этот носик, так как через раз понимает,что делать с соком в данной чашечке, яркий дизайн помогает быстрее полюбить поильник, ручки надежные, удобные для малышки. Советую всем , кто уже учится пить самостоятельно, не протекает,мягкий носик, нету лишних запахов, и одно могу сказать, что как и всех продуктов от Avent, его хватит надолго!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF751/07 Чашка з носиком

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF751/07 Чашка з носиком

08/04/2019

Україна

Україна

Ця чашка не проливається,тому безпечна для малечі.

Ця чашка- непроливайка не протікає і не проливається. Рідина подається лише при смоктанні. Наш малюк трусить нею. грається, а рідина залишається в пляшечці. Легко розбирати та збирати.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF751/07 Чашка з носиком

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF751/07 Чашка з носиком

08/04/2019

Україна

Україна

Відмінна якість - своїм вибором задоволені!!!

Довго вибирала чашечку-непроливайку для свого малюка, зупинила свій вибір на даній моделі, взявши до уваги хорошу перевірену фірму виробника, привабливому дизайну та хотілось спробувати запатентований носик, який є тільки у цій моделі. Чашечка виправдала наші очікування, якщо правильно зібрати деталі вона абсолютно не протікає. Завдяки м'якому носику малюк з легкістю навчився пити з неї, а завдяки захисному клапану всередині- що б він з чашечкою не робив, і як би її не перевертав, залишається сухим. Ще радує якісний матеріал з якого виготовлена непроливайка, міцна і абсолютно немає запаху. Завдяки резиновим ручкам, чашечку зручно тримати в руках, до того ж синочок із задоволенням чухає ними ясна і носик гризти теж полюбляє... Тому ще однією перевагою є те, що дану частину з носиком можна замовити в сервісному центрі. Отже підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок: своїм вибором ми задоволені.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF751/05 Чашка з носиком

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF751/05 Чашка з носиком

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