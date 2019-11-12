Прекратен продукт
SCF751/00
Отпиване без протичане
7 унции/200 мл
6 м +
.
Наклоненият улей е проектиран да помогне на децата да поемат своите първи глътки лесно, без да накланят твърде много глава назад.
Тази чаша Philips Avent е направена от материали без бисфенол-A.
4.1
от 5
72
Отзиви
kate24242
12/11/2019
Україна
Очень удобная и качественная чашечка-непроливайка!
Мой ребенок от начала растет только с фирмой Avent. Я очень доверяю данному бренду, так как он надежный, качественный, нету лишних запахов и послевкусие не отдает пластмассой! Как только начали сами пить,то сразу же купили эту чашку-непроливайку, конечно же розовую) Теперь ребенок грызет этот носик, так как через раз понимает,что делать с соком в данной чашечке, яркий дизайн помогает быстрее полюбить поильник, ручки надежные, удобные для малышки. Советую всем , кто уже учится пить самостоятельно, не протекает,мягкий носик, нету лишних запахов, и одно могу сказать, что как и всех продуктов от Avent, его хватит надолго!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF751/07 Чашка з носиком
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF751/07 Чашка з носиком
Rysolini
08/04/2019
Україна
Ця чашка не проливається,тому безпечна для малечі.
Ця чашка- непроливайка не протікає і не проливається. Рідина подається лише при смоктанні. Наш малюк трусить нею. грається, а рідина залишається в пляшечці. Легко розбирати та збирати.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF751/07 Чашка з носиком
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF751/07 Чашка з носиком
OlgaM
08/04/2019
Україна
Відмінна якість - своїм вибором задоволені!!!
Довго вибирала чашечку-непроливайку для свого малюка, зупинила свій вибір на даній моделі, взявши до уваги хорошу перевірену фірму виробника, привабливому дизайну та хотілось спробувати запатентований носик, який є тільки у цій моделі. Чашечка виправдала наші очікування, якщо правильно зібрати деталі вона абсолютно не протікає. Завдяки м'якому носику малюк з легкістю навчився пити з неї, а завдяки захисному клапану всередині- що б він з чашечкою не робив, і як би її не перевертав, залишається сухим. Ще радує якісний матеріал з якого виготовлена непроливайка, міцна і абсолютно немає запаху. Завдяки резиновим ручкам, чашечку зручно тримати в руках, до того ж синочок із задоволенням чухає ними ясна і носик гризти теж полюбляє... Тому ще однією перевагою є те, що дану частину з носиком можна замовити в сервісному центрі. Отже підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок: своїм вибором ми задоволені.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF751/05 Чашка з носиком
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF751/05 Чашка з носиком
Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца.