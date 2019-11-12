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  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане
  • Отпиване без протичане

Прекратен продукт

Philips AventЧаша с улей

SCF751/00

4.1
| (72) Отзиви
Отпиване без протичане
Новата чашка за отпиване Philips Avent без бисфенол-А разполага с чакаща патент клапа, която предотвратява разливането. Мекият улей и ръкохватки осигуряват на мъничето ви лесно пиене. Лесно за детето ви, удобно за вас.
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Лесен преход от шише към чашка

Отпиване без протичане

  • Отпиване без протичане

  • 7 унции/200 мл

  • 6 м +

Всички части са подходящи за съдомиялна машина, което дава удобство

Всички части са подходящи за съдомиялна машина, което дава удобство

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Наклонен улей намалява накланянето на главата

Наклонен улей намалява накланянето на главата

Наклоненият улей е проектиран да помогне на децата да поемат своите първи глътки лесно, без да накланят твърде много глава назад.

Тази чаша е направена от материали без бисфенол-A

Тази чаша е направена от материали без бисфенол-A

Тази чаша Philips Avent е направена от материали без бисфенол-A.

Технически данни

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Отзиви

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4.1

от 5

72

Отзиви

12/11/2019

Україна

Україна

Очень удобная и качественная чашечка-непроливайка!

Мой ребенок от начала растет только с фирмой Avent. Я очень доверяю данному бренду, так как он надежный, качественный, нету лишних запахов и послевкусие не отдает пластмассой! Как только начали сами пить,то сразу же купили эту чашку-непроливайку, конечно же розовую) Теперь ребенок грызет этот носик, так как через раз понимает,что делать с соком в данной чашечке, яркий дизайн помогает быстрее полюбить поильник, ручки надежные, удобные для малышки. Советую всем , кто уже учится пить самостоятельно, не протекает,мягкий носик, нету лишних запахов, и одно могу сказать, что как и всех продуктов от Avent, его хватит надолго!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF751/07 Чашка з носиком

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF751/07 Чашка з носиком

08/04/2019

Україна

Україна

Ця чашка не проливається,тому безпечна для малечі.

Ця чашка- непроливайка не протікає і не проливається. Рідина подається лише при смоктанні. Наш малюк трусить нею. грається, а рідина залишається в пляшечці. Легко розбирати та збирати.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF751/07 Чашка з носиком

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF751/07 Чашка з носиком

08/04/2019

Україна

Україна

Відмінна якість - своїм вибором задоволені!!!

Довго вибирала чашечку-непроливайку для свого малюка, зупинила свій вибір на даній моделі, взявши до уваги хорошу перевірену фірму виробника, привабливому дизайну та хотілось спробувати запатентований носик, який є тільки у цій моделі. Чашечка виправдала наші очікування, якщо правильно зібрати деталі вона абсолютно не протікає. Завдяки м'якому носику малюк з легкістю навчився пити з неї, а завдяки захисному клапану всередині- що б він з чашечкою не робив, і як би її не перевертав, залишається сухим. Ще радує якісний матеріал з якого виготовлена непроливайка, міцна і абсолютно немає запаху. Завдяки резиновим ручкам, чашечку зручно тримати в руках, до того ж синочок із задоволенням чухає ними ясна і носик гризти теж полюбляє... Тому ще однією перевагою є те, що дану частину з носиком можна замовити в сервісному центрі. Отже підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок: своїм вибором ми задоволені.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF751/05 Чашка з носиком

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF751/05 Чашка з носиком

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