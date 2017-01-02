Прекратен продукт
Подходяща за ръчичката на детето и за съответния етап от развитието му
4.7
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
siklop
02/01/2017
България
Потвърден купувач
Добър продукт
Единствен недостатък можеше да идва с кутийка за съхранение.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +
Anca1234
02/07/2018
România
Suuuper
O super lingurita,cu adevarat flexibila si moale,perfecta pentru inceperea diversificarii,bebe nu se loveste la gingii si nici nu scartie pe dintisor!!
Този отзив е направен за SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Този отзив е направен за SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Roxana22
29/06/2018
România
Recenzie din campania Philips Avent
Materiale f bune. Nu am utilizat neaparat funcția de îndoire. Bebe o adora
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
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