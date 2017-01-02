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  • Насърчава храненето чрез забавно учене
  • Насърчава храненето чрез забавно учене
  • Насърчава храненето чрез забавно учене
  • Насърчава храненето чрез забавно учене

Прекратен продукт

Philips AventОгъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +

SCF722/00

4.7
| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Насърчава храненето чрез забавно учене
Огъващата се лъжичка Philips Avent е специално създадена, за да помогне на детето да се приучи към самостоятелно хранене. Тя е с огъваща се дръжка и връх, които можете да пригодите към захвата на вашето дете и нуждите му, докато расте.
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Помага на детето да развие умения за самостоятелно хранене

Насърчава храненето чрез забавно учене

Първата лъжичка на детето за самостоятелно хранене

Лъжичка с огъващи се дръжка и връх

Подходяща за ръчичката на детето и за съответния етап от развитието му

Идеална за малките ръчички - идеална за самостоятелно хранене

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

02/01/2017

България

България

Потвърден купувач

Добър продукт

Единствен недостатък можеше да идва с кутийка за съхранение.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +

02/07/2018

România

România

Suuuper

O super lingurita,cu adevarat flexibila si moale,perfecta pentru inceperea diversificarii,bebe nu se loveste la gingii si nici nu scartie pe dintisor!!

Този отзив е направен за SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

Този отзив е направен за SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

29/06/2018

România

România

Recenzie din campania Philips Avent

Materiale f bune. Nu am utilizat neaparat funcția de îndoire. Bebe o adora

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

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