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  • Лъжички за отбиване с мек връх
  • Лъжички за отбиване с мек връх
  • Лъжички за отбиване с мек връх
  • Лъжички за отбиване с мек връх
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Лъжички за отбиване с мек връх
  • Лъжички за отбиване с мек връх
  • Лъжички за отбиване с мек връх

Прекратен продукт

Philips AventЛъжички за отбиване, 6 м +

SCF710/00

4.9
| (7) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Лъжички за отбиване с мек връх
Лъжички за отбиване Philips Avent SCF710/00 за вашето растящо дете
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brand recommended by mums worldwide1

Отбиване с Avent

Лъжички за отбиване с мек връх

0% BPA

Лесни за почистване и подходяща за съдомиялна машина

Дълга дръжка за дълбоки съдове

Дълга дръжка за дълбоки съдове

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

7

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

17/06/2017

България

България

Потвърден купувач

Много добър продукт!

[Employee of philipsglobal] Супер са! Много удобно и малки. Лесно се почистват.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF710/00 Лъжички за отбиване, 6 м +

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF710/00 Лъжички за отбиване, 6 м +

21/06/2019

Україна

Україна

Яркие и удобные!

Очень удобные ложечки, удобно набирать пюре, ничего не растекается, дочке очень нравится грызть ручки ложечки, они мягкие и хорошо даются)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Remek kanalak

A vidám szín leköti a kicsi figyelmét, az ergonomikus forma pedig a szülőnek könnyebbség etetéskor. vastag nyél később persze a babának is jobb fogást biztosít. Puha kanálvég a baba ínyével nagyon kíméletes, nem félek, ha ráharap a kanálra.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF710/00 Avent Etetőkanál

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF710/00 Avent Etetőkanál

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      1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 

      1. Мекият връх не се предлага за САЩ