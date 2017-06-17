Прекратен продукт
4.9
от 5
7
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
siklop
17/06/2017
България
Потвърден купувач
Много добър продукт!
[Employee of philipsglobal] Супер са! Много удобно и малки. Лесно се почистват.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF710/00 Лъжички за отбиване, 6 м +
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF710/00 Лъжички за отбиване, 6 м +
Анна2821
21/06/2019
Україна
Яркие и удобные!
Очень удобные ложечки, удобно набирать пюре, ничего не растекается, дочке очень нравится грызть ручки ложечки, они мягкие и хорошо даются)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.
norbibi
23/01/2019
Magyarország
Remek kanalak
A vidám szín leköti a kicsi figyelmét, az ergonomikus forma pedig a szülőnek könnyebbség etetéskor. vastag nyél később persze a babának is jobb fogást biztosít. Puha kanálvég a baba ínyével nagyon kíméletes, nem félek, ha ráharap a kanálra.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF710/00 Avent Etetőkanál
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF710/00 Avent Etetőkanál
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.
Мекият връх не се предлага за САЩ