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  • Насърчава храненето чрез забавно учене
  • Насърчава храненето чрез забавно учене
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  • Насърчава храненето чрез забавно учене

Прекратен продукт

Philips AventГоляма купа за деца, 12 м +

SCF704/00

5
| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Насърчава храненето чрез забавно учене
Голяма купа за деца Philips Avent SCF704/00, за вашето растящо дете
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brand recommended by mums worldwide1

Купа, проектирана за деца

Насърчава храненето чрез забавно учене

  • Бяло

Създадена с помощта на водещ детски психолог

Създадена с помощта на водещ детски психолог

0% BPA

Подходяща за микровълнова фурна

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
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01/04/2019

Україна

Україна

Безпечний продукт

Наша перша тарілочка. Обрала її через безпечність матеріалу і дизайн. Дитина вчилась з нею рахувати:)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.

28/04/2020

România

România

E super fain păcat ca nu mai sunt seturi

Mi ar plăcea mai multe produse din gama aceasta pe stoc

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni

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      1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 