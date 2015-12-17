Прекратен продукт
1 бутилка
330 мл/11 унции
Биберон за променлив поток
3 м +
Уникалната клапа на биберона се огъва в ритъма, с който се храни бебето. Млякото ще тече само с избраната от бебето скорост за минимално преяждане и изплюване, оригване и газове
Сънят и храненето са изключително важни, за да бъде вашето бебе здраво и щастливо. Проведено беше клинично изследване на случаен принцип, за да се установи дали конструкцията на бутилките за бебета се отразява върху поведението им. Резултатите показаха, че бебешката бутилка Philips Avent Classic значително намалява раздразнителността – с около 28 минути на ден в сравнение с другата бутилка (46 минути срещу 74 минути, p=0,05). Това се забелязва особено през нощта.**
Уникалната форма на тази бутилка за хранене я прави лесна за хващане и държане във всяка посока, дори от миниатюрните ръчички на бебето, за максимален комфорт.
4.9
от 5
140
Отзиви
98%
препоръчват този продукт
svetlana
17/12/2015
България
Много сме доволни
Използваме шишето от раждането до сега (вече сме на 3 год.). Има опция за новородено, накрайници за 6+ месеца, 12+ месеца, удобни цветни дръжки. Вечер не заспива ако го няма шишето й. Най - важното е, че е устойчиво на удар.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF566/17 Бутилка за бебе Classic+
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF566/17 Бутилка за бебе Classic+
Marfa333
09/11/2021
Україна
Дуже задоволені
Брали таку для малечі, дуже задоволені, колік не було. Форма пляшечки дуже зручна для того, щоб згодом дитина сама її тримала.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF816/17 Дитяча пляшечка Anti-colic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF816/17 Дитяча пляшечка Anti-colic
katinna
19/11/2020
Україна
Пляшечка дуже зручна у икористанні
Пляшечка просто супер!!! Зручна у використанні, легко миється. соска якісна, швидко не прогризається малюком, антиколіковий ефект це взагалі знахідка))) повітря не потрапляє в шлунок малюку а всмоктується назад до пляшечки. Матеріал хороший,без запаху, можна стерилізувати. Нам дуже сподобалася. Рекомендую!!!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF816/17 Дитяча пляшечка Anti-colic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF816/17 Дитяча пляшечка Anti-colic
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС
Когато навършиха 2 седмици, бебетата, хранени с бутилка Philips Avent, показаха по-ниска склонност към колики в сравнение с тези, хранени с обикновена бутилка. Когато навършиха 2 седмици, бебетата, хранени с бутилка Philips Avent, показаха по-ниска склонност към раздразнителност в сравнение с тези, хранени с друга водеща бутилка.