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  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

Прекратен продукт

Philips AventБутилка за бебе Classic

SCF686/17

4.9
| (140) Отзиви | 98% препоръчват този продукт
Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
Нашата бутилка Classic се ползва с доверието на майките в продължение на 30 години и продължава да бъде предпочитаният избор за много майки. Проектирана за приятно и лесно хранене, клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта.*
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Доверие в продължение на 30 години

Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

  • 1 бутилка

  • 330 мл/11 унции

  • Биберон за променлив поток

  • 3 м +

Лесно засмукване, благодарение на уникалната клапа на биберона

Уникалната клапа на биберона се огъва в ритъма, с който се храни бебето. Млякото ще тече само с избраната от бебето скорост за минимално преяждане и изплюване, оригване и газове

Клинично доказано, значително намалява раздразнителността

Клинично доказано, значително намалява раздразнителността

Сънят и храненето са изключително важни, за да бъде вашето бебе здраво и щастливо. Проведено беше клинично изследване на случаен принцип, за да се установи дали конструкцията на бутилките за бебета се отразява върху поведението им. Резултатите показаха, че бебешката бутилка Philips Avent Classic значително намалява раздразнителността – с около 28 минути на ден в сравнение с другата бутилка (46 минути срещу 74 минути, p=0,05). Това се забелязва особено през нощта.**

Ергономична форма за максимално удобство

Ергономична форма за максимално удобство

Уникалната форма на тази бутилка за хранене я прави лесна за хващане и държане във всяка посока, дори от миниатюрните ръчички на бебето, за максимален комфорт.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

140

Отзиви

98%

препоръчват този продукт

2

17/12/2015

България

България

Много сме доволни

Използваме шишето от раждането до сега (вече сме на 3 год.). Има опция за новородено, накрайници за 6+ месеца, 12+ месеца, удобни цветни дръжки. Вечер не заспива ако го няма шишето й. Най - важното е, че е устойчиво на удар.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF566/17 Бутилка за бебе Classic+

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF566/17 Бутилка за бебе Classic+

09/11/2021

Україна

Україна

Дуже задоволені

Брали таку для малечі, дуже задоволені, колік не було. Форма пляшечки дуже зручна для того, щоб згодом дитина сама її тримала.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF816/17 Дитяча пляшечка Anti-colic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF816/17 Дитяча пляшечка Anti-colic

19/11/2020

Україна

Україна

Пляшечка дуже зручна у икористанні

Пляшечка просто супер!!! Зручна у використанні, легко миється. соска якісна, швидко не прогризається малюком, антиколіковий ефект це взагалі знахідка))) повітря не потрапляє в шлунок малюку а всмоктується назад до пляшечки. Матеріал хороший,без запаху, можна стерилізувати. Нам дуже сподобалася. Рекомендую!!!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF816/17 Дитяча пляшечка Anti-colic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF816/17 Дитяча пляшечка Anti-colic

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      1. 0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС

      2. Когато навършиха 2 седмици, бебетата, хранени с бутилка Philips Avent, показаха по-ниска склонност към колики в сравнение с тези, хранени с обикновена бутилка. Когато навършиха 2 седмици, бебетата, хранени с бутилка Philips Avent, показаха по-ниска склонност към раздразнителност в сравнение с тези, хранени с друга водеща бутилка.