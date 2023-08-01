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  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

Прекратен продукт

Philips AventБутилка за бебе Classic

SCF683/17

4.7
| (101) Отзиви | 92% препоръчват този продукт
Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
Нашата бутилка Classic се ползва с доверието на майките в продължение на 30 години и продължава да бъде предпочитаният избор за много майки. Проектирана за приятно и лесно хранене, клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта.*
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Доверие в продължение на 30 години

Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

  • 1 бутилка

  • 260 мл/9 унции

  • Биберон за бавен поток

  • 1 м +

Лесно засмукване, благодарение на уникалната клапа на биберона

Уникалната клапа на биберона се огъва в ритъма, с който се храни бебето. Млякото ще тече само с избраната от бебето скорост за минимално преяждане и изплюване, оригване и газове

Клинично доказано, значително намалява раздразнителността

Клинично доказано, значително намалява раздразнителността

Сънят и храненето са изключително важни, за да бъде вашето бебе здраво и щастливо. Проведено беше клинично изследване на случаен принцип, за да се установи дали конструкцията на бутилките за бебета се отразява върху поведението им. Резултатите показаха, че бебешката бутилка Philips Avent Classic значително намалява раздразнителността – с около 28 минути на ден в сравнение с другата бутилка (46 минути срещу 74 минути, p=0,05). Това се забелязва особено през нощта.**

Ергономична форма за максимално удобство

Ергономична форма за максимално удобство

Уникалната форма на тази бутилка за хранене я прави лесна за хващане и държане във всяка посока, дори от миниатюрните ръчички на бебето, за максимален комфорт.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

101

Отзиви

92%

препоръчват този продукт

2

01/08/2023

Україна

Україна

Найкращі пляшечки

Мені та моєму малюку сподобалась пляшечка. На мій погляд, саме у Phillips кращі пляшечки та соски до них. Дитинка не захлинається під час годування і з соски молоко не виливається, якщо раптом, пляшечка перекинулась. Дякую за хорошу продукцію для малечі.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic

04/07/2019

Україна

Україна

Найкраща пляшечка

Користувалася кількома пляшечками різних фірм, коли донька була маленька. Ця була найкраща. Дуже зручна, суміш не сильно витікала, бо були пляшечка, які перевертають і воно ллє дуже сильно. Ця ж навпаки, в міру туга. Дитина і тягнула нормально і не захлиналася. Рекомендую

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF563 Дитяча пляшечка Classic+

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF563 Дитяча пляшечка Classic+

02/04/2019

Україна

Україна

Найкраща пляшечка, яку я попробувала для своєї дитини)))

Я б не знаю, що я робила без цієї пляшечки))) Сама найкраща!) Те, що потрібно! Антиколікова система, повільний потік) Моя дитина з задоволенням п'є з цієї пляшечки!))) Рекомендую!!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF563/17 Дитяча пляшечка Classic+

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF563/17 Дитяча пляшечка Classic+

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      1. 0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС

      2. Клинично изследване показа, че на двуседмична възраст бебетата, хранени с бутилка Avent, страдат по-малко от колики в сравнение с бебета, хранени с бутилка от друга водеща марка, особено през нощта.