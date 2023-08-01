Прекратен продукт
1 бутилка
260 мл/9 унции
Биберон за бавен поток
1 м +
Уникалната клапа на биберона се огъва в ритъма, с който се храни бебето. Млякото ще тече само с избраната от бебето скорост за минимално преяждане и изплюване, оригване и газове
Сънят и храненето са изключително важни, за да бъде вашето бебе здраво и щастливо. Проведено беше клинично изследване на случаен принцип, за да се установи дали конструкцията на бутилките за бебета се отразява върху поведението им. Резултатите показаха, че бебешката бутилка Philips Avent Classic значително намалява раздразнителността – с около 28 минути на ден в сравнение с другата бутилка (46 минути срещу 74 минути, p=0,05). Това се забелязва особено през нощта.**
Уникалната форма на тази бутилка за хранене я прави лесна за хващане и държане във всяка посока, дори от миниатюрните ръчички на бебето, за максимален комфорт.
4.7
от 5
101
Отзиви
92%
препоръчват този продукт
Jastin
01/08/2023
Україна
Найкращі пляшечки
Мені та моєму малюку сподобалась пляшечка. На мій погляд, саме у Phillips кращі пляшечки та соски до них. Дитинка не захлинається під час годування і з соски молоко не виливається, якщо раптом, пляшечка перекинулась. Дякую за хорошу продукцію для малечі.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic
Anyi
04/07/2019
Україна
Найкраща пляшечка
Користувалася кількома пляшечками різних фірм, коли донька була маленька. Ця була найкраща. Дуже зручна, суміш не сильно витікала, бо були пляшечка, які перевертають і воно ллє дуже сильно. Ця ж навпаки, в міру туга. Дитина і тягнула нормально і не захлиналася. Рекомендую
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF563 Дитяча пляшечка Classic+
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF563 Дитяча пляшечка Classic+
Вітуська
02/04/2019
Україна
Найкраща пляшечка, яку я попробувала для своєї дитини)))
Я б не знаю, що я робила без цієї пляшечки))) Сама найкраща!) Те, що потрібно! Антиколікова система, повільний потік) Моя дитина з задоволенням п'є з цієї пляшечки!))) Рекомендую!!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF563/17 Дитяча пляшечка Classic+
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF563/17 Дитяча пляшечка Classic+
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС
Клинично изследване показа, че на двуседмична възраст бебетата, хранени с бутилка Avent, страдат по-малко от колики в сравнение с бебета, хранени с бутилка от друга водеща марка, особено през нощта.