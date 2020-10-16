Прекратен продукт
Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
Нашата бутилка Classic се ползва с доверието на майките в продължение на 30 години и продължава да бъде предпочитаният избор за много майки. Проектирана за приятно и лесно хранене, клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта.*
1 бутилка
4 унции/125 мл
Биберон за новородени
0 м +
Уникалната клапа на биберона се огъва в ритъма, с който се храни бебето. Млякото ще тече само с избраната от бебето скорост за минимално преяждане и изплюване, оригване и газове
Сънят и храненето са изключително важни, за да бъде вашето бебе здраво и щастливо. Проведено беше клинично изследване на случаен принцип, за да се установи дали конструкцията на бутилките за бебета се отразява върху поведението им. Резултатите показаха, че бебешката бутилка Philips Avent Classic значително намалява раздразнителността – с около 28 минути на ден в сравнение с другата бутилка (46 минути срещу 74 минути, p=0,05). Това се забелязва особено през нощта.**
Уникалната форма на тази бутилка за хранене я прави лесна за хващане и държане във всяка посока, дори от миниатюрните ръчички на бебето, за максимален комфорт.
5.0
от 5
22
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Ева )
16/10/2020
Україна
Правильный выбор
Самая крутая бутылочка для малыша с первых дней))Лучше вряд ли можно найти))Рекомендую будущим мамочкам))
Този отзив е направен за SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic
Този отзив е направен за SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic
Flos
21/06/2019
Україна
Хорошая бутылочка,очень удобная
Ребенок долго перебирал бутылочки,но остановился именно на этой .Нет неприятного запаха,хорошо моеться,а главное подошла .
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
tata9555
10/04/2019
Україна
Рекомендую таку пляшечку
[Employee of philipsglobal] Через те, що пляшечка має широке горлечку, її зручно мити й наповнювати. Пляшечка швидко складається та розкладається, її зручно тримати. Немає сторонніх запахів. Чудова соска, яка запобігає у дитини появі колік.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС
Клинично изследване показа, че на двуседмична възраст бебетата, хранени с бутилка Avent, страдат по-малко от колики в сравнение с бебета, хранени с бутилка от друга водеща марка, особено през нощта.