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Прекратен продукт

Philips AventБутилка за бебе Classic

SCF680/17

5

| (22) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

Нашата бутилка Classic се ползва с доверието на майките в продължение на 30 години и продължава да бъде предпочитаният избор за много майки. Проектирана за приятно и лесно хранене, клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта.*

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Доверие в продължение на 30 години

Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

  • 1 бутилка

  • 4 унции/125 мл

  • Биберон за новородени

  • 0 м +

Лесно засмукване, благодарение на уникалната клапа на биберона

Уникалната клапа на биберона се огъва в ритъма, с който се храни бебето. Млякото ще тече само с избраната от бебето скорост за минимално преяждане и изплюване, оригване и газове

Клинично доказано, значително намалява раздразнителността

Клинично доказано, значително намалява раздразнителността

Сънят и храненето са изключително важни, за да бъде вашето бебе здраво и щастливо. Проведено беше клинично изследване на случаен принцип, за да се установи дали конструкцията на бутилките за бебета се отразява върху поведението им. Резултатите показаха, че бебешката бутилка Philips Avent Classic значително намалява раздразнителността – с около 28 минути на ден в сравнение с другата бутилка (46 минути срещу 74 минути, p=0,05). Това се забелязва особено през нощта.**

Ергономична форма за максимално удобство

Ергономична форма за максимално удобство

Уникалната форма на тази бутилка за хранене я прави лесна за хващане и държане във всяка посока, дори от миниатюрните ръчички на бебето, за максимален комфорт.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

22

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

16/10/2020

Україна

Україна

Правильный выбор

Самая крутая бутылочка для малыша с первых дней))Лучше вряд ли можно найти))Рекомендую будущим мамочкам))

Този отзив е направен за SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic

Този отзив е направен за SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic

21/06/2019

Україна

Україна

Хорошая бутылочка,очень удобная

Ребенок долго перебирал бутылочки,но остановился именно на этой .Нет неприятного запаха,хорошо моеться,а главное подошла .

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую таку пляшечку

[Employee of philipsglobal] Через те, що пляшечка має широке горлечку, її зручно мити й наповнювати. Пляшечка швидко складається та розкладається, її зручно тримати. Немає сторонніх запахів. Чудова соска, яка запобігає у дитини появі колік.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

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      1. 0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС

      2. Клинично изследване показа, че на двуседмична възраст бебетата, хранени с бутилка Avent, страдат по-малко от колики в сравнение с бебета, хранени с бутилка от друга водеща марка, особено през нощта.