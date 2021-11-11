Прекратен продукт
2 броя
Поток за по-гъсти течности
6 м +
Този биберон е направен от силикон, който не съдържа бисфенол-А (Съгласно ЕС Директива 2011/8/EU)
Иновативните две клапи са проектирани да намаляват коликите и дискомфорта, като пропускат въздуха в бутилката, а не в стомахчето на бебето.
Съветваме ви да използвате бибероните за хранене Natural само с бутилките за хранене Natural.
4.6
от 5
9
Отзиви
86%
препоръчват този продукт
11/11/2021
Україна
Качественная, удобная
Покупали комплектом с бутылкой специально для прикорма. По началу я скептически относилась к информмации по поводу двойного клапана, но по факту спустя неделю заметила, что ситуация с коликами заметно улучшилась, что не может не радовать. Видимо лишний воздух не попадает в животик. Помимо того еще хочу отметить прочность, по сравнению с другой торговой маркой эта соска служила заметно дольше. В целом довольна, идеально подходит к бутылке, под активным воздействием первых зубов выдерживает стойко.
Предимства
коликов стало меньше, прочная
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF656/27 Соска Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF656/27 Соска Natural
Есинов
21/06/2019
Україна
Лучшая в мире соска и бутылочка!
Лучшая бутылочка Philips Avent Соска Natura в мире! Я всем рекомендую компанию Philips Avent!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF656/27 Соска Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF656/27 Соска Natural
AlisaM
01/04/2019
Україна
Отличный продукт!
Прекрасная соска, нареканий нет. Хорошо моется в посудомойке, рекомендую!!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF654/27 Соска Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF654/27 Соска Natural
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС