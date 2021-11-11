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  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка

Прекратен продукт

Philips AventNatural биберон

SCF656/27

4.6
| (9) Отзиви | 86% препоръчват този продукт
Естественият начин за хранене от бутилка
Биберонът Philips Avent Thick Feed е идеален за храни с по-гъста консистенция като каши или супи. Той има иновативен дизайн "листенца" за естествено сучене, подобно на гърда, за лесно комбиниране на хранене с бутилка и кърмене.
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Естественият начин за хранене от бутилка

  • 2 броя

  • Поток за по-гъсти течности

  • 6 м +

Биберон без бисфенол-А

Биберон без бисфенол-А

Този биберон е направен от силикон, който не съдържа бисфенол-А (Съгласно ЕС Директива 2011/8/EU)

Усъвършенствана система против колики с иновативен дизайн с две клапи

Усъвършенствана система против колики с иновативен дизайн с две клапи

Иновативните две клапи са проектирани да намаляват коликите и дискомфорта, като пропускат въздуха в бутилката, а не в стомахчето на бебето.

Съвместими с бутилката за хранене Philips Avent Natural

Съветваме ви да използвате бибероните за хранене Natural само с бутилките за хранене Natural.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

9

Отзиви

86%

препоръчват този продукт

4
3
2

11/11/2021

Україна

Україна

Качественная, удобная

Покупали комплектом с бутылкой специально для прикорма. По началу я скептически относилась к информмации по поводу двойного клапана, но по факту спустя неделю заметила, что ситуация с коликами заметно улучшилась, что не может не радовать. Видимо лишний воздух не попадает в животик. Помимо того еще хочу отметить прочность, по сравнению с другой торговой маркой эта соска служила заметно дольше. В целом довольна, идеально подходит к бутылке, под активным воздействием первых зубов выдерживает стойко.

Предимства

коликов стало меньше, прочная

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF656/27 Соска Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF656/27 Соска Natural

21/06/2019

Україна

Україна

Лучшая в мире соска и бутылочка!

Лучшая бутылочка Philips Avent Соска Natura в мире! Я всем рекомендую компанию Philips Avent!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF656/27 Соска Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF656/27 Соска Natural

01/04/2019

Україна

Україна

Отличный продукт!

Прекрасная соска, нареканий нет. Хорошо моется в посудомойке, рекомендую!!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF654/27 Соска Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF654/27 Соска Natural

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