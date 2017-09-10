Прекратен продукт
2 броя
Среден поток
3 м +
Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.
"Листенцата" вътре в биберона го правят по-мек и гъвкав, без да се свива при ползване. Вашето бебе ще се радва на по-комфортно и утоляващо глада хранене.
Иновативните две клапи са проектирани да намаляват коликите и дискомфорта, като пропускат въздуха в бутилката, а не в стомахчето на бебето.
4.3
от 5
7
Отзиви
86%
препоръчват този продукт
mama
10/09/2017
Hrvatska
Izvrstan proizvod.
Proizvod mi je izvrstan. Koristimo od rođenja. Kombiniram ga s dojenjem.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF655/27 Sisač Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF655/27 Sisač Natural
Bazsi27
17/12/2020
Magyarország
Minőség a babának
A minőség fontos, főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips etetőcumik és a cumisüvegek megfelelő választás, hosszú távra a gyermek táplálásához.
Предимства
Minőség
Недостатъци
-
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF653/27 Natural etetőcumi
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF653/27 Natural etetőcumi
Letti
27/04/2018
Magyarország
Tökéletes
A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF653/27 Natural etetőcumi
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF653/27 Natural etetőcumi
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС