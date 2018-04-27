Прекратен продукт
2 броя
Бавен поток
1 м +
Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.
"Листенцата" вътре в биберона го правят по-мек и гъвкав, без да се свива при ползване. Вашето бебе ще се радва на по-комфортно и утоляващо глада хранене.
Иновативните две клапи са проектирани да намаляват коликите и дискомфорта, като пропускат въздуха в бутилката, а не в стомахчето на бебето.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Letti
27/04/2018
Magyarország
Tökéletes
A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF652/27 Natural etetőcumi
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF652/27 Natural etetőcumi
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС