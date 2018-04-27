ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка

Прекратен продукт

Philips AventNatural биберон

SCF652/27

5
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт
Естественият начин за хранене от бутилка
Нашият нов биберон прави храненето с бутилка по-естествено за бебето и за вас. Биберонът с иновативнен дизайн с "листенца" за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.
Виж всички предимства

Биберон Avent с дизайн с "листенца"

Естественият начин за хранене от бутилка

  • 2 броя

  • Бавен поток

  • 1 м +

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.

Уникални "листенца" за мек, гъвкав биберон без сгъване

Уникални "листенца" за мек, гъвкав биберон без сгъване

"Листенцата" вътре в биберона го правят по-мек и гъвкав, без да се свива при ползване. Вашето бебе ще се радва на по-комфортно и утоляващо глада хранене.

Усъвършенствана система против колики с иновативен дизайн с две клапи

Усъвършенствана система против колики с иновативен дизайн с две клапи

Иновативните две клапи са проектирани да намаляват коликите и дискомфорта, като пропускат въздуха в бутилката, а не в стомахчето на бебето.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

27/04/2018

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF652/27 Natural etetőcumi

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF652/27 Natural etetőcumi

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. 0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС