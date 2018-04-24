Прекратен продукт
2 броя
Поток за новородени
0 м +
Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.
"Листенцата" вътре в биберона го правят по-мек и гъвкав, без да се свива при ползване. Вашето бебе ще се радва на по-комфортно и утоляващо глада хранене.
Иновативните две клапи са проектирани да намаляват коликите и дискомфорта, като пропускат въздуха в бутилката, а не в стомахчето на бебето.
5.0
от 5
5
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
demenyv
24/04/2018
Magyarország
Hozzátáplálásnál elengedhetetlen
Hamar szükség volt a hozzátáplálásra, a kisfiam nagyon könnyen elfogadta ezt az etetőcumit, mivel a formája a mellre emlékeztet.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF651/27 Natural etetőcumi
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF651/27 Natural etetőcumi
Hajni88
23/04/2018
Magyarország
Stabil,cseppmentes
Strapabiró. Könnyen tisztitható. Nem folyik. Nem lett cumizavaros a lányom tőle.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF651/27 Natural etetőcumi
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF651/27 Natural etetőcumi
honia
06/11/2017
Polska
Polecam
Używamy sprzętu do mieszanego karmienia. Pokarm odciągam i nie widzę różnicy w odruchu ssania u synka. Smoczki najwyższej klasy.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF651/27 Smoczek Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF651/27 Smoczek Natural
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС