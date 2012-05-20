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Прекратен продукт

Philips Avent Tempo- Disposable SystemБутилка за хранене Natural

SCF648/01

4.6
| (5) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
За удобно, здравословно хранене
Наслаждавайте се на повече удобство и сигурност за здравословно хранене за бебето с уреда за хранене Avent Tempo Natural. Чашките Tempo се свиват, докато бебето се храни, като му позволяват да управлява потока на млякото и в резултат на това в коремчето на бебето влиза по-малко въздух.
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Работи с естествения за бебето ритъм на хранене.

За удобно, здравословно хранене

  • 4 унции

Предварително формовани и стерилизирани чашки

Предварително формовани и стерилизирани чашки

Чашките Tempo са предварително стерилизирани, за еднократна употреба, проектирани с широка форма, за улесняване на пълненето и храненето.

Система за еднократна употреба

Система за еднократна употреба

Чашките Tempo са здрави, широки и предварително формовани, за да направят пълненето и храненето по-лесни. Вие се радвате на удобството на стерилизираната чашка за еднократна употреба за всяко хранене.

Чашките се свиват за по-малко въздух в коремчето на бебето

Чашките се свиват за по-малко въздух в коремчето на бебето

Чашките се свиват, докато бебето се храни, за по-малко въздух в коремчето му.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

5

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

20/05/2012

Polska

Polska

jest podobna do piersi matki

ta butelka doskonale spełnia swoją funkcję, można dzięki niej łączyć karmienie naturalne i mlekiem modyfikowanym, mój synek pił tylko z takiej butelki więc mieliśmy ich 4, na wszelki wypadek, dodatki do butelki(smoczki,ustniki) są łatwo dostępne nie tylko w Polsce(nawet na wakacjach za granicą w wypadku gdy maluch przegryzie smoczek) jest wykonana z dobrego materiału więc po pewnym czasie użytkowania nie jest podrapana,tak jak inne butelki, napisy się nie ścierają, ma estetyczny wygląd co jest ważne podczas spacerów itp. słowem polecam wszystkim

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

20/05/2012

Polska

Polska

Produkt doskonały

Butelki nie zniszczalne odporne na wielokrotne upuszczanie, smoczki doskonale wspomagają naturalne karmienie piersią.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

15/05/2012

Polska

Polska

Ten produkt, jest wystarczający. Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Po prostu rewelacyjny.

Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Przy upadku na podłogę - świetnie sobie poradził :) dalej funkcjonuje. Po prostu rewelacyjny.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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