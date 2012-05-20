Прекратен продукт
4 унции
Чашките Tempo са предварително стерилизирани, за еднократна употреба, проектирани с широка форма, за улесняване на пълненето и храненето.
Чашките Tempo са здрави, широки и предварително формовани, за да направят пълненето и храненето по-лесни. Вие се радвате на удобството на стерилизираната чашка за еднократна употреба за всяко хранене.
Чашките се свиват, докато бебето се храни, за по-малко въздух в коремчето му.
4.6
от 5
5
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
ewa1988
20/05/2012
Polska
jest podobna do piersi matki
ta butelka doskonale spełnia swoją funkcję, można dzięki niej łączyć karmienie naturalne i mlekiem modyfikowanym, mój synek pił tylko z takiej butelki więc mieliśmy ich 4, na wszelki wypadek, dodatki do butelki(smoczki,ustniki) są łatwo dostępne nie tylko w Polsce(nawet na wakacjach za granicą w wypadku gdy maluch przegryzie smoczek) jest wykonana z dobrego materiału więc po pewnym czasie użytkowania nie jest podrapana,tak jak inne butelki, napisy się nie ścierają, ma estetyczny wygląd co jest ważne podczas spacerów itp. słowem polecam wszystkim
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
angelika1923
20/05/2012
Polska
Produkt doskonały
Butelki nie zniszczalne odporne na wielokrotne upuszczanie, smoczki doskonale wspomagają naturalne karmienie piersią.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
fedorka88
15/05/2012
Polska
Ten produkt, jest wystarczający. Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Po prostu rewelacyjny.
Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Przy upadku na podłogę - świetnie sobie poradził :) dalej funkcjonuje. Po prostu rewelacyjny.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +