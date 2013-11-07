ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • За здравословно, активно хранене
  • За здравословно, активно хранене
  • За здравословно, активно хранене
  • За здравословно, активно хранене

Прекратен продукт

Philips Avent AirflexБутилка за бебе Classic

SCF646/17

4.8
| (4) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
За здравословно, активно хранене
Бутилката за хранене Philips Avent Airflex използва уникалния биберон Avent Airflex, който насърчава здравословно, активно хранене в съответствие с естествения за бебето ритъм на хранене. Биберонът Airflex улеснява преминаването на вашето бебе от кърмене към хранене от бутилка.
Виж всички предимства

Клинично доказано намаляване на коликите

За здравословно, активно хранене

  • 1 бутилка

  • 330 мл/11 унции

  • Биберон за променлив поток

  • 3 м +

Биберон с променлив поток за по-плътни храни

Биберон с променлив поток за по-плътни храни

Биберонът с променлив поток има цепка, която осигурява променлива скорост на потока. Скоростта на потока може да се променя, като бутилката се завърти, така че маркерите I, II или III върху биберона да са подравнени с носа на бебето

Лесно съчетаване на кърмене с хранене от бутилка

Лесно съчетаване на кърмене с хранене от бутилка

Широкият биберон с формата на гърда подпомага естественото засмукване, подобно на това при кърмене, и улеснява бебето при комбинирането на кърмене и хранене от бутилка

Вграден клапан Airflex

Вграден клапан Airflex

Бутилката за хранене Avent Airflex използва клапан Airflex, който работи с естествено за бебето действие на хранене.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.8

от 5

4

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Świetny produkt.

Rewelacyjna butelka firmy Avent służyła Mojemu dziecku bardzo długo. Szczerze polecam.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

22/09/2013

Polska

Polska

idealny produkt

butelki avent są rewelacyjne,nadają się do kaszek,mleka,można podgrzewać w mikrofalówce...są bardzo wytrzymałe...moje dziecko nie chce z innej pić :D polecam wszystkim mamom :D

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +

22/09/2013

Polska

Polska

Ten produkt napewno posłuży bardzo długo

Jestem bardzo zadowolona z wyboru butelki do karmienia Philips. Trwałość tego produktu pozwola na korzystanie z niej długi czas. Napewno poleciła bym ją wszystkim młodym mamom, gdyż doskonale spełnia swoje funkcje począwszy od pierwszych dni karmienia. Dzięki możliwość wymiany i dostasowania smoczka, do różnych konsystwncji posiłków pozwala nie trzeba zmieniać całej butelki. Jest poprost super. :)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!