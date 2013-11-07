Прекратен продукт
1 бутилка
330 мл/11 унции
Биберон за променлив поток
3 м +
Биберонът с променлив поток има цепка, която осигурява променлива скорост на потока. Скоростта на потока може да се променя, като бутилката се завърти, така че маркерите I, II или III върху биберона да са подравнени с носа на бебето
Широкият биберон с формата на гърда подпомага естественото засмукване, подобно на това при кърмене, и улеснява бебето при комбинирането на кърмене и хранене от бутилка
Бутилката за хранене Avent Airflex използва клапан Airflex, който работи с естествено за бебето действие на хранене.
4.8
от 5
4
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Kinga83
07/11/2013
Polska
Świetny produkt.
Rewelacyjna butelka firmy Avent służyła Mojemu dziecku bardzo długo. Szczerze polecam.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
iredew
22/09/2013
Polska
idealny produkt
butelki avent są rewelacyjne,nadają się do kaszek,mleka,można podgrzewać w mikrofalówce...są bardzo wytrzymałe...moje dziecko nie chce z innej pić :D polecam wszystkim mamom :D
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +
KasiaSz
22/09/2013
Polska
Ten produkt napewno posłuży bardzo długo
Jestem bardzo zadowolona z wyboru butelki do karmienia Philips. Trwałość tego produktu pozwola na korzystanie z niej długi czas. Napewno poleciła bym ją wszystkim młodym mamom, gdyż doskonale spełnia swoje funkcje począwszy od pierwszych dni karmienia. Dzięki możliwość wymiany i dostasowania smoczka, do różnych konsystwncji posiłków pozwala nie trzeba zmieniać całej butelki. Jest poprost super. :)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +