Прекратен продукт
1 бутилка
260 мл/9 унции
Биберон за бавен поток
1 м +
Широкият биберон с формата на гърда подпомага естественото засмукване, подобно на това при кърмене, и улеснява бебето при комбинирането на кърмене и хранене от бутилка
Бутилката за хранене Avent Airflex използва клапан Airflex, който работи с естествено за бебето действие на хранене.
Клинично изпитване показа, че при 2-седмична възраст бебетата, хранени с бутилка Avent, изпитват по-малко колики, отколкото бебетата, хранени с традиционна бутилка. (www.philips.com/Avent).
5.0
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Akiko
07/05/2016
Polska
Super produkt
[Employee of philipsglobal] Butelka lekka, z dobrego plasiku (tzw. złota seria Philips), wygodny duży otwór. Bogata gama akcesoriów - smoczki, kapsle itp. Łatwo zdejmuje się osłonę smoczka. Dziecko nie miało kolek.
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Този отзив е направен за SCF663/27 Classic PES baby bottle
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF663/27 Classic PES baby bottle
ewa251
18/12/2013
Polska
Polecam
Używałam tych butelek , bo muszę przyznać ,że miałam ich kilka, gdy urodził się mój synek. Z przyczyn zdrowotnych jednak nie mogłam go długo karmić naturalnie więc zaczęłam szukać idealnej butelki. Miałam kilka wpadek z innymi buteklami- po jednych synek miał kolki, innych nawet nie chciał , bo wiedział jak smakuje naturalne karmienie. W końcu kupiłam butelkę avent i to się okazał strzał w 10. Żadnych kolek, gumowatych smoczków które by się kleiły. Synek od razu się do niej przyzwyczaił. Polecam wszystkim mamom.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +
zosiek1
27/06/2012
Polska
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
Produkt jeden z najlepszych na rynku ale niestety drogi i nie na kazda kieszen natomiast butelki niebieskie,rozowe oraz przezroczyste niestety nie za ciekawe gdyz bez wkladki leci z nich pokarm i nie wygladaj zbyt fajnie gdyz ich nakretki powinny byc w kolorach butelek poniewaz tak jak jest teraz wyglada to troche smiesznie jakby nakretka była poprostu z innej butelki.Natomiast złote butelki naprawde ładne i wygodne niestety ich cena jest jeszcze ładniejsza:)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF663/27 Classic PES baby bottle
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF663/27 Classic PES baby bottle