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Прекратен продукт

Philips Avent AirflexБутилка за бебе Classic

SCF643/17

5
| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
За здравословно, активно хранене
Бутилката за хранене Philips Avent Airflex използва уникалния биберон Avent Airflex, който насърчава здравословно, активно хранене в съответствие с естествения за бебето ритъм на хранене. Биберонът Airflex улеснява преминаването на вашето бебе от кърмене към хранене от бутилка.
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Клинично доказано намаляване на коликите

За здравословно, активно хранене

  • 1 бутилка

  • 260 мл/9 унции

  • Биберон за бавен поток

  • 1 м +

Лесно съчетаване на кърмене с хранене от бутилка

Лесно съчетаване на кърмене с хранене от бутилка

Широкият биберон с формата на гърда подпомага естественото засмукване, подобно на това при кърмене, и улеснява бебето при комбинирането на кърмене и хранене от бутилка

Вграден клапан Airflex

Вграден клапан Airflex

Бутилката за хранене Avent Airflex използва клапан Airflex, който работи с естествено за бебето действие на хранене.

Клинично доказано намаляване на коликите

Клинично доказано намаляване на коликите

Клинично изпитване показа, че при 2-седмична възраст бебетата, хранени с бутилка Avent, изпитват по-малко колики, отколкото бебетата, хранени с традиционна бутилка. (www.philips.com/Avent).

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

07/05/2016

Polska

Polska

Super produkt

[Employee of philipsglobal] Butelka lekka, z dobrego plasiku (tzw. złota seria Philips), wygodny duży otwór. Bogata gama akcesoriów - smoczki, kapsle itp. Łatwo zdejmuje się osłonę smoczka. Dziecko nie miało kolek.

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Този отзив е направен за SCF663/27 Classic PES baby bottle

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF663/27 Classic PES baby bottle

18/12/2013

Polska

Polska

Polecam

Używałam tych butelek , bo muszę przyznać ,że miałam ich kilka, gdy urodził się mój synek. Z przyczyn zdrowotnych jednak nie mogłam go długo karmić naturalnie więc zaczęłam szukać idealnej butelki. Miałam kilka wpadek z innymi buteklami- po jednych synek miał kolki, innych nawet nie chciał , bo wiedział jak smakuje naturalne karmienie. W końcu kupiłam butelkę avent i to się okazał strzał w 10. Żadnych kolek, gumowatych smoczków które by się kleiły. Synek od razu się do niej przyzwyczaił. Polecam wszystkim mamom.

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Този отзив е направен за Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +

27/06/2012

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

Produkt jeden z najlepszych na rynku ale niestety drogi i nie na kazda kieszen natomiast butelki niebieskie,rozowe oraz przezroczyste niestety nie za ciekawe gdyz bez wkladki leci z nich pokarm i nie wygladaj zbyt fajnie gdyz ich nakretki powinny byc w kolorach butelek poniewaz tak jak jest teraz wyglada to troche smiesznie jakby nakretka była poprostu z innej butelki.Natomiast złote butelki naprawde ładne i wygodne niestety ich cena jest jeszcze ładniejsza:)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF663/27 Classic PES baby bottle

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF663/27 Classic PES baby bottle

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