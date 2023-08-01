Прекратен продукт
3 бутилки
4 унции/125 мл
Биберон за новородени
0 м +
Широкият биберон с формата на гърда подпомага естественото засмукване, подобно на това при кърмене, и улеснява бебето при комбинирането на кърмене и хранене от бутилка
Бутилката за хранене Avent Airflex използва клапан Airflex, който работи с естествено за бебето действие на хранене.
Клинично изпитване показа, че при 2-седмична възраст бебетата, хранени с бутилка Avent, изпитват по-малко колики, отколкото бебетата, хранени с традиционна бутилка. (www.philips.com/Avent).
4.7
от 5
101
Отзиви
92%
препоръчват този продукт
Jastin
01/08/2023
Україна
Найкращі пляшечки
Мені та моєму малюку сподобалась пляшечка. На мій погляд, саме у Phillips кращі пляшечки та соски до них. Дитинка не захлинається під час годування і з соски молоко не виливається, якщо раптом, пляшечка перекинулась. Дякую за хорошу продукцію для малечі.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic
Anyi
04/07/2019
Україна
Найкраща пляшечка
Користувалася кількома пляшечками різних фірм, коли донька була маленька. Ця була найкраща. Дуже зручна, суміш не сильно витікала, бо були пляшечка, які перевертають і воно ллє дуже сильно. Ця ж навпаки, в міру туга. Дитина і тягнула нормально і не захлиналася. Рекомендую
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF563 Дитяча пляшечка Classic+
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF563 Дитяча пляшечка Classic+
Вітуська
02/04/2019
Україна
Найкраща пляшечка, яку я попробувала для своєї дитини)))
Я б не знаю, що я робила без цієї пляшечки))) Сама найкраща!) Те, що потрібно! Антиколікова система, повільний потік) Моя дитина з задоволенням п'є з цієї пляшечки!))) Рекомендую!!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF563/17 Дитяча пляшечка Classic+
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF563/17 Дитяча пляшечка Classic+