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Прекратен продукт

Philips Avent AirflexБутилка за бебе Classic

SCF640/37

4.7
| (101) Отзиви | 92% препоръчват този продукт
За здравословно, активно хранене
Бутилката за хранене Philips Avent Airflex използва уникалния биберон Avent Airflex, който насърчава здравословно, активно хранене в съответствие с естествения за бебето ритъм на хранене. Биберонът Airflex улеснява преминаването на вашето бебе от кърмене към хранене от бутилка.
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Клинично доказано намаляване на коликите

За здравословно, активно хранене

  • 3 бутилки

  • 4 унции/125 мл

  • Биберон за новородени

  • 0 м +

Лесно съчетаване на кърмене с хранене от бутилка

Лесно съчетаване на кърмене с хранене от бутилка

Широкият биберон с формата на гърда подпомага естественото засмукване, подобно на това при кърмене, и улеснява бебето при комбинирането на кърмене и хранене от бутилка

Вграден клапан Airflex

Вграден клапан Airflex

Бутилката за хранене Avent Airflex използва клапан Airflex, който работи с естествено за бебето действие на хранене.

Клинично доказано намаляване на коликите

Клинично доказано намаляване на коликите

Клинично изпитване показа, че при 2-седмична възраст бебетата, хранени с бутилка Avent, изпитват по-малко колики, отколкото бебетата, хранени с традиционна бутилка. (www.philips.com/Avent).

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

101

Отзиви

92%

препоръчват този продукт

2

01/08/2023

Україна

Україна

Найкращі пляшечки

Мені та моєму малюку сподобалась пляшечка. На мій погляд, саме у Phillips кращі пляшечки та соски до них. Дитинка не захлинається під час годування і з соски молоко не виливається, якщо раптом, пляшечка перекинулась. Дякую за хорошу продукцію для малечі.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic

04/07/2019

Україна

Україна

Найкраща пляшечка

Користувалася кількома пляшечками різних фірм, коли донька була маленька. Ця була найкраща. Дуже зручна, суміш не сильно витікала, бо були пляшечка, які перевертають і воно ллє дуже сильно. Ця ж навпаки, в міру туга. Дитина і тягнула нормально і не захлиналася. Рекомендую

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF563 Дитяча пляшечка Classic+

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF563 Дитяча пляшечка Classic+

02/04/2019

Україна

Україна

Найкраща пляшечка, яку я попробувала для своєї дитини)))

Я б не знаю, що я робила без цієї пляшечки))) Сама найкраща!) Те, що потрібно! Антиколікова система, повільний потік) Моя дитина з задоволенням п'є з цієї пляшечки!))) Рекомендую!!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF563/17 Дитяча пляшечка Classic+

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF563/17 Дитяча пляшечка Classic+

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