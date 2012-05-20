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Прекратен продукт

Philips Avent AirflexБутилка за бебе Classic

SCF640/17

4.6
| (5) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
За здравословно, активно хранене
Бутилката за хранене Philips Avent Airflex използва уникалния биберон Avent Airflex, който насърчава здравословно, активно хранене в съответствие с естествения за бебето ритъм на хранене. Биберонът Airflex улеснява преминаването на вашето бебе от кърмене към хранене от бутилка.
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Клинично доказано намаляване на коликите

За здравословно, активно хранене

  • 1 бутилка

  • 4 унции/125 мл

  • Биберон за новородени

  • 0 м +

Лесно съчетаване на кърмене с хранене от бутилка

Лесно съчетаване на кърмене с хранене от бутилка

Широкият биберон с формата на гърда подпомага естественото засмукване, подобно на това при кърмене, и улеснява бебето при комбинирането на кърмене и хранене от бутилка

Вграден клапан Airflex

Вграден клапан Airflex

Бутилката за хранене Avent Airflex използва клапан Airflex, който работи с естествено за бебето действие на хранене.

Клинично доказано намаляване на коликите

Клинично доказано намаляване на коликите

Клинично изпитване показа, че при 2-седмична възраст бебетата, хранени с бутилка Avent, изпитват по-малко колики, отколкото бебетата, хранени с традиционна бутилка. (www.philips.com/Avent).

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

5

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

20/05/2012

Polska

Polska

jest podobna do piersi matki

ta butelka doskonale spełnia swoją funkcję, można dzięki niej łączyć karmienie naturalne i mlekiem modyfikowanym, mój synek pił tylko z takiej butelki więc mieliśmy ich 4, na wszelki wypadek, dodatki do butelki(smoczki,ustniki) są łatwo dostępne nie tylko w Polsce(nawet na wakacjach za granicą w wypadku gdy maluch przegryzie smoczek) jest wykonana z dobrego materiału więc po pewnym czasie użytkowania nie jest podrapana,tak jak inne butelki, napisy się nie ścierają, ma estetyczny wygląd co jest ważne podczas spacerów itp. słowem polecam wszystkim

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

20/05/2012

Polska

Polska

Produkt doskonały

Butelki nie zniszczalne odporne na wielokrotne upuszczanie, smoczki doskonale wspomagają naturalne karmienie piersią.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

15/05/2012

Polska

Polska

Ten produkt, jest wystarczający. Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Po prostu rewelacyjny.

Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Przy upadku na podłogę - świetnie sobie poradził :) dalej funkcjonuje. Po prostu rewelacyjny.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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