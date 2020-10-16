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  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
  • Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си

Прекратен продукт

Philips AventКомпл.за приучаване от бутилка към чаша

SCF638/01

5
| (22) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си
Този комплект за приучване против колики улеснява вашето бебе при първата му чаша. С лесни за хващане дръжки вашето бебе ще може да пие самостоятелно от познатия биберон.
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препоръчвана марка от майките в цял свят1

Улеснете прехода към пиене от чаша за бебето си

  • 120 мл/4 унции

  • 4м+

Лесни за хващане подвижни дръжки

Лесни за хващане подвижни дръжки

Прикачете лесните за хващане дръжки към бебешката бутилка за хранене, за да помогнете на бебето да се научи да пие самостоятелно

Всички части са подходящи за съдомиялна машина, което дава удобство

Всички части са подходящи за съдомиялна машина, което дава удобство

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Тази чаша е направена от материали без бисфенол-A

Тази чаша е направена от материали без бисфенол-A

Тази чаша Philips Avent е направена от материали без бисфенол-A.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

22

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

16/10/2020

Україна

Україна

Правильный выбор

Самая крутая бутылочка для малыша с первых дней))Лучше вряд ли можно найти))Рекомендую будущим мамочкам))

Този отзив е направен за SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic

Този отзив е направен за SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic

21/06/2019

Україна

Україна

Хорошая бутылочка,очень удобная

Ребенок долго перебирал бутылочки,но остановился именно на этой .Нет неприятного запаха,хорошо моеться,а главное подошла .

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую таку пляшечку

[Employee of philipsglobal] Через те, що пляшечка має широке горлечку, її зручно мити й наповнювати. Пляшечка швидко складається та розкладається, її зручно тримати. Немає сторонніх запахів. Чудова соска, яка запобігає у дитини появі колік.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

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