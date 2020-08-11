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  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

Прекратен продукт

Philips AventБиберон Anti-colic

SCF635/27

4.5
| (26) Отзиви | 92% препоръчват този продукт
Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
Нашият биберон Anti-colic е проектиран за хранене без прекъсване. Въздухът влиза в бутилката, а не в коремчето на бебето. Поръбената повърхност не позволява на биберона да се смачка и намалява прекъсванията в храненето и дискомфорта.
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Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

  • 2 бр.

  • Биберон с променлив поток

  • 3 м +

Клапа против колики с доказано намаляване на коликите*

Клапа против колики с доказано намаляване на коликите*

Нашата клапа против колики е проектирана да държи въздуха далеч от коремчето на вашето бебе, за да се намалят коликите и дискомфорта. Докато вашето бебе се храни, интегрираната към биберона клапа се огъва, за да позволи навлизането на въздух в бутилката с цел предотвратяване образуването на вакуум и вентилирането му към задната част на бутилката. Задържа въздуха в бутилката и далече от коремчето на бебето, за да намали коликите и дискомфорта.

60% по-малко раздразнителност през нощта*

60% по-малко раздразнителност през нощта*

Бутилката Philips Avent против колики намалява раздразненията. Бебетата, които се хранят с бутилка Philips Avent против колики, изпитват 60% по-малко раздразване през нощта отколкото бебетата, които се хранят с бутилка против колики на конкурент.*

Релефната повърхност предотвратява потъването с цел непрекъснато хранене

Релефната повърхност предотвратява потъването с цел непрекъснато хранене

Формата на биберона предлага безопасно засмукване и релефната текстура предотвратява потъването на биберона с цел непрекъснато, комфортно хранене.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

26

Отзиви

92%

препоръчват този продукт

1

11/08/2020

România

România

Потвърден купувач

Foarte bune

Calitate foarte buna a materialelor, sterilizare ușoară, rezistente in timp.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF635/27 Tetină anticolici

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF635/27 Tetină anticolici

26/06/2020

România

România

Потвърден купувач

Ceea ce doream

Este un produs bun. Nu se deformeaza in urma sterilizarilor repetate. Bebe l-a acceptat cu succes!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF635/27 Tetină anticolici

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF635/27 Tetină anticolici

29/12/2019

Česká republika

Česká republika

top produkt!

S tímto produktem jsme velice spokojeni. Malému se z toho pije dobře, materiál vypadá že něco vydrží, tvrdost tak akorát, průtok vyhovující, unikání bublinek a tvar dle očekávání, neprotéká.

Предимства

tvar, materiál, tvrdost, antikolikové, neprotéká

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF635/27 Antikolikový dudlík

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF635/27 Antikolikový dudlík

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      1. На възраст 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Philips Avent, показват по-малко колики и значително по-малко раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на конкурент.

      2. Дизайнът на биберона има за цел да избягва падане на биберона и прекъсвания, свързани с приемането на въздух и храненето.

      3. Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава дискомфорт в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач и раздразнителност.

      4. 0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС