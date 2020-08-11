Прекратен продукт
2 бр.
Биберон с променлив поток
3 м +
Нашата клапа против колики е проектирана да държи въздуха далеч от коремчето на вашето бебе, за да се намалят коликите и дискомфорта. Докато вашето бебе се храни, интегрираната към биберона клапа се огъва, за да позволи навлизането на въздух в бутилката с цел предотвратяване образуването на вакуум и вентилирането му към задната част на бутилката. Задържа въздуха в бутилката и далече от коремчето на бебето, за да намали коликите и дискомфорта.
Бутилката Philips Avent против колики намалява раздразненията. Бебетата, които се хранят с бутилка Philips Avent против колики, изпитват 60% по-малко раздразване през нощта отколкото бебетата, които се хранят с бутилка против колики на конкурент.*
Формата на биберона предлага безопасно засмукване и релефната текстура предотвратява потъването на биберона с цел непрекъснато, комфортно хранене.
4.5
от 5
26
Отзиви
92%
препоръчват този продукт
Liniuță
11/08/2020
România
Потвърден купувач
Foarte bune
Calitate foarte buna a materialelor, sterilizare ușoară, rezistente in timp.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF635/27 Tetină anticolici
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF635/27 Tetină anticolici
Sca!
26/06/2020
România
Потвърден купувач
Ceea ce doream
Este un produs bun. Nu se deformeaza in urma sterilizarilor repetate. Bebe l-a acceptat cu succes!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF635/27 Tetină anticolici
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF635/27 Tetină anticolici
Simkru
29/12/2019
Česká republika
Част от промоцията
top produkt!
S tímto produktem jsme velice spokojeni. Malému se z toho pije dobře, materiál vypadá že něco vydrží, tvrdost tak akorát, průtok vyhovující, unikání bublinek a tvar dle očekávání, neprotéká.
Предимства
tvar, materiál, tvrdost, antikolikové, neprotéká
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF635/27 Antikolikový dudlík
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF635/27 Antikolikový dudlík
На възраст 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Philips Avent, показват по-малко колики и значително по-малко раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на конкурент.
Дизайнът на биберона има за цел да избягва падане на биберона и прекъсвания, свързани с приемането на въздух и храненето.
Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава дискомфорт в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач и раздразнителност.
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС