Прекратен продукт
2 бр.
Биберон със среден поток
3 м +
Нашата клапа против колики е проектирана да държи въздуха далеч от коремчето на вашето бебе, за да се намалят коликите и дискомфорта. Докато вашето бебе се храни, интегрираната към биберона клапа се огъва, за да позволи навлизането на въздух в бутилката с цел предотвратяване образуването на вакуум и вентилирането му към задната част на бутилката. Задържа въздуха в бутилката и далече от коремчето на бебето, за да намали коликите и дискомфорта.
Бутилката Philips Avent против колики намалява раздразненията. Бебетата, които се хранят с бутилка Philips Avent против колики, изпитват 60% по-малко раздразване през нощта отколкото бебетата, които се хранят с бутилка против колики на конкурент.*
Формата на биберона предлага безопасно засмукване и релефната текстура предотвратява потъването на биберона с цел непрекъснато, комфортно хранене.
4.9
от 5
31
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Ju_she
29/10/2020
Україна
Зручна, корисна
Кольок не було. Дитина не відмовлялася від соски. Все сподобалось
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF633/27 Соска Anti-colic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF633/27 Соска Anti-colic
Józefina
26/04/2022
Polska
Dobrze akceptowany przez dziecko
Moje dziecko szybko zaakceptowało smoczek, kolki rzeczywiście nie występują juz tak często. Bardzo polecam.
Предимства
Dobra jakość, akceptowany przez dziecko
Недостатъци
Brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF633/27 Smoczek antykolkowy
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF633/27 Smoczek antykolkowy
Asiasz1177
07/04/2022
Polska
Polecam
Bardzo dobry zestaw. Butelka idealnej wielkości dodatkowo smoczek przy butelce wykonany jest z trwałego materiału dziecko nie miało problemu z chwycenie smoczka i picia z butelki .
Предимства
Trwały materiał, wygodny smoczek
Недостатъци
Brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF633/27 Smoczek antykolkowy
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF633/27 Smoczek antykolkowy
На възраст 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Philips Avent, показват по-малко колики и значително по-малко раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на конкурент.
Дизайнът на биберона има за цел да избягва падане на биберона и прекъсвания, свързани с приемането на въздух и храненето.
Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава дискомфорт в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач и раздразнителност.
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС