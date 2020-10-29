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  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

Прекратен продукт

Philips AventБиберон Anti-colic

SCF633/27

4.9
| (31) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
Нашият биберон Anti-colic е проектиран за хранене без прекъсване. Въздухът влиза в бутилката, а не в коремчето на бебето. Поръбената повърхност не позволява на биберона да се смачка и намалява прекъсванията в храненето и дискомфорта.
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Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

  • 2 бр.

  • Биберон със среден поток

  • 3 м +

Клапа против колики с доказано намаляване на коликите*

Клапа против колики с доказано намаляване на коликите*

Нашата клапа против колики е проектирана да държи въздуха далеч от коремчето на вашето бебе, за да се намалят коликите и дискомфорта. Докато вашето бебе се храни, интегрираната към биберона клапа се огъва, за да позволи навлизането на въздух в бутилката с цел предотвратяване образуването на вакуум и вентилирането му към задната част на бутилката. Задържа въздуха в бутилката и далече от коремчето на бебето, за да намали коликите и дискомфорта.

60% по-малко раздразнителност през нощта*

60% по-малко раздразнителност през нощта*

Бутилката Philips Avent против колики намалява раздразненията. Бебетата, които се хранят с бутилка Philips Avent против колики, изпитват 60% по-малко раздразване през нощта отколкото бебетата, които се хранят с бутилка против колики на конкурент.*

Релефната повърхност предотвратява потъването с цел непрекъснато хранене

Релефната повърхност предотвратява потъването с цел непрекъснато хранене

Формата на биберона предлага безопасно засмукване и релефната текстура предотвратява потъването на биберона с цел непрекъснато, комфортно хранене.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

31

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

2
1

29/10/2020

Україна

Україна

Зручна, корисна

Кольок не було. Дитина не відмовлялася від соски. Все сподобалось

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF633/27 Соска Anti-colic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF633/27 Соска Anti-colic

26/04/2022

Polska

Polska

Dobrze akceptowany przez dziecko

Moje dziecko szybko zaakceptowało smoczek, kolki rzeczywiście nie występują juz tak często. Bardzo polecam.

Предимства

Dobra jakość, akceptowany przez dziecko

Недостатъци

Brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF633/27 Smoczek antykolkowy

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF633/27 Smoczek antykolkowy

07/04/2022

Polska

Polska

Polecam

Bardzo dobry zestaw. Butelka idealnej wielkości dodatkowo smoczek przy butelce wykonany jest z trwałego materiału dziecko nie miało problemu z chwycenie smoczka i picia z butelki .

Предимства

Trwały materiał, wygodny smoczek

Недостатъци

Brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF633/27 Smoczek antykolkowy

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF633/27 Smoczek antykolkowy

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      1. На възраст 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Philips Avent, показват по-малко колики и значително по-малко раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на конкурент.

      2. Дизайнът на биберона има за цел да избягва падане на биберона и прекъсвания, свързани с приемането на въздух и храненето.

      3. Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава дискомфорт в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач и раздразнителност.

      4. 0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС